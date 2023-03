Gnonto-Juventus, la porta è spalancata: la doppia chiave sblocca l’affare

Sono giorni un po’ particolari per la Juventus, che in questo weekend non è scesa in campo vista la sosta che vive il campionato di serie A.

La formazione di Allegri, o meglio i calciatori che sono rimasti a disposizione dell’allenatore non essendo impegnati in nazionale, ha iniziato a preparare il ritorno in campo, fissato per giorno sabato 1 aprile contro il Verona in serie A.

Un’altra partita assolutamente da vincere, nella quale ci saranno ovviamente a disposizione tutti i campioni juventini. Il quarto posto, che sembrava essere impossibile da conquistare, ora si vede all’orizzonte. Non è in fondo così lontano. Per questo motivo la Juventus deve credere nell’obiettivo rimonta, anche perché davanti le altre big hanno rallentato la marcia. Senza dimenticare che la società ha presentato ricorso contro la penalizzazione e attende l’esito subito dopo Pasqua. Un esito che, se positivo, ribalterebbe tutta la situazione.

Juventus, idea Gnonto se Kean e McKennie saranno ceduti/h2>

In questi giorni di pausa del campionato si è tornato però a parlare molto anche del calciomercato. Perché un grande club come la Juve deve guardare avanti con largo anticipo per arrivare agli obiettivi prefissati. Molto però dipenderà anche dalle operazioni in uscita che metterà a segno la dirigenza.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, la Juventus spera di ricavare un importante tesoretto dalla cessione di McKennie, attualmente al Leeds. Gli inglesi potrebbero riscattarlo per circa 35 milioni di euro. E poi c’è da capire il futuro di Kean, che i bianconeri hanno riscattato dall’Everton per 28 milioni ma potrebbero rimetterlo sul mercato, qualora arrivasse una offerta congrua. Al suo posto l’idea sarebbe quella di puntare su Gnonto, che gioca proprio nel Leeds e che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in nazionale. Il 19enne attaccante sarebbe un profilo ideale guardando al futuro.