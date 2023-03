Diagnosi ufficiale del CT, ansia Juventus: il big lascia il ritiro

Diagnosi ufficiale del CT, arriva una brutta notizia dal ritiro della nazionale. E Allegri adesso incrocia le dita.

Un fine settimana insolito, interamente dedicato alle nazionali. I campionati si sono fermati per dare spazio alle varie amichevoli ma soprattutto alle qualificazioni ad Euro 2024, rassegna continentale che andrà in scena tra poco più di un anno in Germania.

Come al solito numerosi i giocatori bianconeri che in questo momento sono in giro per il mondo, intenti a difendere i colori delle proprie selezioni. Domani sera, ad esempio, scenderà di nuovo in campo la Serbia di Dragan Stojkovic, che per strappare un pass per il prossimo Europeo punta forte su due titolarissimi di Massimiliano Allegri, entrambi arrivati alla Juve nel 2022. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic e di Filip Kostic, già protagonisti venerdì scorso nel primo match con la Lituania. L’ex attaccante della Fiorentina ha realizzato il gol che ha chiuso definitivamente i conti, mentre l’esterno acquistato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte ha firmato l’assist per Dusan Tadic, permettendo alle Aquile Bianche – questo il soprannome della selezione serba – di sbloccare la partita.

Diagnosi ufficiale del CT, Kostic si ferma per un’infiammazione al tendine d’Achille

Negli ultimi minuti, tuttavia, è arrivata una brutta notizia per quanto riguarda Kostic, che avrebbe già imboccato la strada verso Torino. Il cursore bianconero è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille. L’ha appena detto proprio il commissario tecnico.

🚨⚠️🗣️ Stojković (CT della nazionale Serba) su Kostic:

“E’ un’infiammazione al tendine d’Achille. Non c’era motivo di prendere rischi e abbiamo deciso che lasciasse il ritiro.” — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) March 26, 2023

“Kostic ha lasciato il ritiro – queste le parole di Stojkovic – brutte notizie per noi. Ha una infiammazione al tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione per lui è stata quella di ritornare al suo club. Non farà parte della partita di domani”.