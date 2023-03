Trattativa avviata per Zaniolo: il jolly della Juventus per strappare il sì

Trattativa avviata per Zaniolo: la Juventus non ha perso di vista l’ex Roma adesso al Galatasaray. Ecco come i bianconeri vogliono arrivarci

La sensazione è che prima o poi Nicolò Zaniolo vestirà la maglia della Juventus. Più prima che poi a dire il vero, visto che quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è uno scenario importante per la prossima estate.

La società bianconera a quanto pare non ha perso di vista il fantasista ex Roma adesso in Turchia. E sembrerebbe, anche, che Nicolò sarebbe disposto ad accettare un trasferimento alla Juventus anche senza qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, la trattativa è avviata e potrebbe chiudersi senza nemmeno versare quei 30 milioni di euro che sarebbero la clausola rescissoria per il giocatore.

Trattativa avviata per Zaniolo, c’è anche il Milan

In tutto questo c’è anche il Milan pronto ad avventarsi sul cartellini di Nicolò. Un Milan che sembrava potesse prenderlo anche a gennaio, e che ha fatto un’offerta alla Roma, che però Tiago Pinto non ha accettato. Troppo bassa per cedere in Italia il giocatore.

Che alla fine ha deciso di andarsene in Turchia per giocare, visto che dentro i giallorossi, per lui, dopo le esternazioni di Mourinho in una clamorosa conferenza stampa, si era creato un clima che non gli avrebbe più permesso di mettere il piede in campo. “L’esilio” turco quindi potrebbe durare pochissimo, molto meno di quello che si potrebbe pensare. Zaniolo già dall’era Paratici era un obiettivo bianconero e come detto prima, un giorno, la casacca della Juve, la vestirà. Restano da capire solamente i tempi che, a quanto pare, sembrano già maturi.