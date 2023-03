Lampo giallonero, la Juventus è il passato: fumata bianca vicinissima

Svolta in questa pausa delle Nazionali: accordo tra gli agenti e il Borussia Dortmund. Juventus spiazzata, ecco cosa sta succedendo.

Arriva l’annuncio riguardo il trasferimento del calciatore in Bundesliga. Per lui si tratta della prima esperienza assoluta nel campionato tedesco. Il giocatore è considerato un grande talento del calcio europeo e a 25 anni ha ancora tanto da dire. Ecco perché il club giallonero ha deciso di virare fortemente su di lui anche in vista di un possibile addio la prossima estate di un calciatore di assoluto valore come Bellingham. Il Borussia Dortmund ha deciso di prenderlo, ecco perché la Juventus è stata beffata.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato Juventus per la prossima stagione. Il club bianconero sta già pensando alla prossima stagione. Ci saranno dei movimenti sia in entrata che in uscita con un obiettivo chiaro, ovvero quello di ringiovanire la rosa a disposizione di Allegri.

Molte delle operazioni che la Juve andrà a fare dipenderanno anche dal piazzamento in classifica di questa stagione. Nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League non sono esclusi clamorosi colpi di scena sul mercato in uscita. Intanto la dirigenza in queste ore ha visto sfumare anche un altro obiettivo di mercato. Il calciatore, infatti, ha deciso di trasferirsi al Borussia Dortmund.

Ultime calciomercato Juventus: c’è l’addio, lo prendono a parametro zero

Nuove novità di mercato riguardo la Juventus che dice addio definitivamente all’obiettivo: ad avere la meglio, nella corsa per il giocatore, è il Borussia Dortmund che chiude il colpo. Adesso è atteso soltanto l’annuncio.

Colpo di mercato con l’arrivo al Borussia Dortmund di Youri Tielemans. Il centrocampista belga, ha il contratto con il Leicester in scadenza nel giugno 2023. Ha deciso di non rinnovare e di lasciare la Premier League a parametro zero. Nei mesi scorsi il suo nome era stato accostato anche alla Juventus, che stava pensando a Tielemans per rinforzare la mediana. Alla fine, però, come riportato dal portale Footballtransfers.com, il calciatore ha deciso di sposare il progetto tecnico del Borussia Dortmund. La società tedesca, infatti, ha deciso di puntare su Tielemans in vista della prossima stagione quando, con molta probabilità, dirà addio a Bellingham.