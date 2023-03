Esonero Conte: prende quota Allegri al Tottenham

Antonio Conte rescinde col Tottenham: adesso si alzano le quote di Massimiliano Allegri al Tottenham

Il Tottenham ha annunciato la risoluzione consensuale con Antonio Conte che non sarà più l’allenatore degli ‘Spurs’, addirittura in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, prevista per giugno 2023.

Le ultime dichiarazioni dell’allenatore pugliese avevano lasciato intendere una rottura totale e insanabile tra lui e il club e adesso il Tottenham, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la notizia che ormai era nell’aria da diversi giorni. Il club londinese sarà affidato al vice Stellino fino al termine della stagione. Il patron Levy, però, deve decidere in un tempo breve chi sarà il successore di Antonio Conte. Negli ultimi mesi ha ripreso quota il ritorno di Mauricio Pochettino che attualmente è libero dopo l’ultima esperienza piuttosto negativa al Paris Saint-Germain. Un altro nome caldo fino a poco tempo fa era quello di Thomas Tuchel che, però, ha preso il posto di Nagelsmann alla guida del Bayern Monaco. Antonio Conte, invece, adesso è pronto a far ritorno in Italia e le ipotesi sulla sua prossima destinazione già si sprecano. Difficile ipotizzare un approdo al Milan, vista la posizione ben salda di Stefano Pioli. Né tantomeno un ritorno all’Inter, se pur Simone Inzaghi possa chiudere il suo ciclo in nerazzurro a fine stagione. Negli ultimi mesi è diventata concreta la possibilità di rivedere Conte sulla panchina della Juventus.

Juventus, Conte esonerato: Allegri al Tottenham adesso è possibile

Il divorzio di Antonio Conte col Tottenham riapre lo scenario Juventus ma prima c’è da risolvere la questione legata a Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano ha un contratto fino a giugno 2025 con i bianconeri e non sembra intenzionato a rinunciare al suo ruolo. Intanto, però, i bookmakers si stanno scatenando su chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Tottenham e tra le ipotesi, oltre i nomi citati in precedenza, c’è anche quello di Allegri, se pur sia quotato a 19 da Betfair. In pole c’è Nagelsmann dopo l’improvviso esonero da allenatore del Bayern Monaco, ma anche Zidane, Luis Enrique e Oliver Glasner sono tre papali sostituti di Antonio Conte. Tra i tecnici italiani c’è anche un’ipotesi Roberto De Zerbi ma anche Massimiliano Allegri pian piano sta prendendo quota. Allegri, però, dovrebbe prima dimettersi dalla carica di allenatore della Juventus. In quel caso potrebbe candidarsi a prendere le redini di Conte e intraprendere la sua prima avventura in Premier League.