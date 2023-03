Calciomercato Juventus, se ne va soltanto con la maxi offerta: futuro “deciso”

Calciomercato Juventus, un intoccabile e in questo momento incedibile ma…tutto potrebbe cambiare davanti ad una maxi offerta.

La Juventus deve scoprire ancora il suo destino. La squadra di Allegri, al di là dei risultati di campo, dovrà capire cosa succederà post inchiesta Prisma. Certamente in caso di assenza dell’Europa potrebbe essere, anche, “costretta” a cedere giocatori di prestigio.

In casa Juventus bisogna valutare diversi scenari, certamente, oggi, ci sono dei giocatori che stanno sancendo facendo grandi differenza, uno di questi è Kostic: arrivato lo scorso anno a soli 13 milioni dall’Eintracht e adesso imprescindibile gioiello di Allegri.

Kostic: addio soltanto davanti ad offerte irrinunciabili

L’esterno serbo sta avendo numeri da autentico fuoriclasse. Arrivato da campione e protagonista dell’Europa League vinta con la sua ex squadra tedesca, Kostic ha saputo subito ritagliarsi un posto importante da titolare diventando un imprescindibile di Allegri. Un giocatore che è stato il capolavoro di Cherubini e che adesso viene reputato “incedibile”.

Però, come già anticipato dal titolo e confermato dalle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, il suo addio potrebbe diventare reale soltanto in caso di costrizione e, quindi, di offerta al limite dell’irrinunciabile. La Juventus lo sta tenendo in considerazione ma c’è da dire che per il momento non si è ancora presentata questa eventualità. Come detto poc’anzi, molto, potrebbe passare proprio dall’inchiesta extra campo e in caso di mancanza di Europa, allora, nella prossima stagione qualche ‘sacrificio’ verrà fatto ma per il momento Kostic è un imprescindibile soprattutto per il mister Allegri che lo sta utilizzando nelle partite più importanti e il giocatore sta garantendo sempre risultati assolutamente da aspettativa.