Calciomercato Juventus, contatti con l’agente: il giallorosso vuole tornare

La Juventus valuta il ritorno in Serie A di un attaccante: contatti con l’agente

La Juventus potrebbe riportare in Italia un big che ha fatto ottime cose in Serie A ma che vive un periodo di evidente calo emotivo e tecnico.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo che, in maniera indiretta, ha chiama la Juventus. L’attaccante italiano si è trasferito inaspettatamente al Galatasaray nelle ultime ore del calciomercato invernale, dopo la rottura definitiva con la Roma. L’ex Inter, però, ha già voglia di tornare in Italia dopo appena pochi mesi trascorsi in Turchia e la Juventus potrebbe provare a sfruttare l’occasione. Zaniolo ha firmato un lungo contratto col club turco, in cui è stata inserita anche una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. La scelta del giocatore è stata principalmente dettato dalla voglia di tirarsi fuori da una situazione molto complicata che si era creata a Roma ma adesso la voglia d’Italia si fa già sentire. Nell’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, Zaniolo non si è nascosto e ha confermato come Istanbul sia considerata dal giocatore solamente una tappa intermedia nella sua carriera. “È ovvio che non posso garantire che starò in Turchia per i cinque anni del mio contratto“.

Juventus, sondaggio per Zaniolo: vuole tornare in Italia

La Juventus non è disposta a sborsare la cifra prevista dalla clausola ma potrebbe cercare una scorciatoia per arrivare comunque a Zaniolo.

L’immediato futuro del club passerà anche dalle aule dei tribunali sportivi e dagli uffici di Nyon. Al di là dei risultati sul campo, la Juventus ad oggi non sa come sarà la sua classifica in campionato e che scenari ci saranno da qui a breve. E nemmeno se l’inchiesta parallela della Uefa si chiuderà senza conseguenze sulla partecipazione alle coppe internazionali. Poi ci sono le questioni dei rinnovi che ancora tardano ad arrivare, uno su tutti quello di Adrien Rabiot. I dirigenti bianconeri, però, stanno già delineando le varie strategie e l’obiettivo principale è quello di “italianizzare” e ringiovanire la rosa. Sondaggi in corso, infatti, per giocatori come Davide Frattesi e per lo stesso Nicolò Zaniolo. Il rapporto con il suo procuratore, Claudio Vigorelli, è storicamente buono e i contatti restano frequenti.

Dal punto di vista tattico, Zaniolo potrebbe diventare una risorsa preziosa per Allegri, grazie alla sua versatilità. Può giocare come esterno d’attacco nel tridente o come seconda punta, legando centrocampo e attacco. Inoltre L’ex Roma ha voglia di riprendersi un posto in Nazionale e un’occasione come la chiamata della Juventus potrebbe essere il modo giusto per convincere Roberto Mancini.