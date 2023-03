Intreccio Conte-Allegri, la Juventus ha già deciso

Intreccio Conte-Allegri, adesso il tecnico salentino è ufficialmente libero. Ma la Juventus ha già deciso chi siederà sulla panchina l’anno prossimo

Da ieri sera Conte è ufficialmente senza squadra. Una notizia che era nell’aria da un poco di tempo ma che adesso è realtà. Sarà Stellini a guidare il Tottenham fino alla fine dell’anno e Antonio, probabilmente, aspetterà la chiamata dall’Italia.

Ormai il suo rapporto con gli Spurs era logoro. E l’ultima uscita in conferenza prima della sosta dove ha attaccato i calciatori è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un addio scontato, era solamente questione di tempo, perché quel contratto che scadeva alla fine di questa stagione non sarebbe stato rinnovato. Si è deciso, in maniera consensuale, solamente di anticipare un poco le cose.

Intreccio Conte-Allegri, alla Juve rimane Max

Il profilo di Conte nel corso di questi mesi è stato accostato diverse volte e in alcuni momenti anche con particolare insistenza alla Juventus. Sia per la sua di situazione, sia per quella di Allegri che sembrava davvero ad un passo dall’esonero soprattutto dopo la sconfitta di Haifa contro il Maccabi.

Poi le cose dentro la Juve sono cambiate. Allegri ha ricominciato a vincere, è ai quarti di finale di Europa League e nonostante i 15 punti di penalizzazione vede da vicino i posti che varrebbero, anche per il prossimo anno, una qualificazione europea. Insomma, così come anche confermato dal giornalista Leonetti su Twitter, il tecnico livornese ha praticamente blindato la sua panchina per il prossimo anno. Non dovrebbero esserci stravolgimenti. La Juve, salvo cataclismi ovviamente e salvo terremoti giudiziari, non dovrebbe cambiare la guida tecnica il prossimo anno. Conte quindi dovrebbe comunque allenare in Italia. Ma non a Torino.