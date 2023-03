Violazione del Fair Play Finanziario, ‘sentenza‘ alla BBC: “Penalizzazione in classifica”

La Juventus è la squadra che in questo 2023 sta facendo parlare molto di se, non solo per i risultati della squadra di Allegri ma per le vicende extra campo.

I bianconeri hanno subito 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ci sono altre inchieste in corso ma nel frattempo l’undici torinese sta dando il massimo. Tant’è che il quarto posto in classifica non sembra affatto essere impossibile adesso. Fermo restando che c’è un ricorso del quale a breve si attende l’esito.

Le vicende extra calcio giocato però non riguardano solo la serie A. Anche in Inghilterra diverse squadre sono alle prese con problemi non certo tecnici. I controlli dell’Uefa hanno infatti messo sotto stretta sorveglianza l’Everton per la presunta violazione del Fair Play Finanziario. Secondo quanto filtra da oltre manica, nel caso in cui venisse accertata la non compatibilità del bilancio ufficializzato dai Toffees per la stagione 2021/2022 con il settlement agreement “reale”, il club di Liverpool rischierebbe davvero grosso.

Maguire alla BBC: “La penalizzazione è quello che mette timore ai club di Premier League”

Secondo però quanto riportato dalla “BBC Radio” una decisione in merito potrebbe tardare ad arrivare. Lo ha confermato all’emittente inglese l’esperto di finanza calcistica Kieran Maguire. Spiegando come un’udienza relativa alla presunta violazione delle regole finanziarie sarebbe difficile da completare entro la fine della stagione.

L’Everton ha negato ogni addebito, ma spiega Maguire che se venisse giudicato colpevole riguardo la sanzione bisognerebbe guardare ai precedenti del calcio inglese. “Ad esempio, la firma di Christian Pedersen da parte del Birmingham City ha comportato una penalità di nove punti”, ha detto. “Una sanzione pecuniaria creerebbe un precedente interessante. Alcuni club hanno proprietari con un patrimonio netto molto elevato, che potrebbero vederlo come qualcosa con cui sarebbero felici di trattare. Avere dei punti di penalizzazione è l’unica cosa che tutti i club temono“.