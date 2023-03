Allegri via, ritorna subito alla Juventus: non è Conte

Calciomercato Juventus, il possibile ritorno è clamoroso e inaspettato: tutti dettagli dell’operazione futura.

In casa Juventus si guarda già al futuro della panchina. Ci sono molte rumor proprio a proposito di un cambio ai vertici. Allegri sta disputando una stagione assolutamente in ripresa e i risultati sono buoni per cosa sta succedendo in questa stagione, tutt’altro che fortunata.

Ma da ‘Tuttosport’ la cosiddetta bomba potrebbe coinvolgere un grande ritorno in bianconero. Un favorito sulla panchina della Juventus che però non è Antonio Conte, nonostante la rescissione consensuale con il Tottenham e l’ormai piena libertà di scegliere una nuova panchina per la prossima stagione.

Calciomercato, ‘ritorna’ alla Juventus: Tudor è il favorito

Incredibile ma vero. Il possibile ritorno alla Juventus potrebbe vedere Tudor in prima linea. Già in passato l’ex giocatore e tecnico ha avuto il suo modo di mettersi in luce in bianconero ma adesso sarebbe pronto per il ruolo principale: quello da allenatore. La sua guida tecnica al Marsiglia, in Francia, sembra aver convinto i piani alti della società bianconera che adesso potrebbe affidargli un ruolo di prim’ordine.

Come titola, proprio, il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, l’ex bianconero potrebbe essere il favorito per una panchina proprio alla Juventus. Un profilo che sembra convincere per carisma e determinazione ma soprattutto per voglia di imporsi ad alti livelli. Il phisique du role sembra quello ideale per una panchina così importante e prestigiosa oltre ad un ritorno al passato che l’ha reso celebre e quello che, in fondo, è diventato. Igor Tudor un nome e una garanzia. Staremo a vedere se questa suggestione diventerà, presto, realtà. Anche perché in caso di arrivo di Tudor, Allegri, dovrà trovare una nuova squadra e un nuovo progetto interessante.