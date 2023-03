Calciomercato Juventus, scatto finale Kanté: si attende solo la firma

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arrivano novità importanti sul futuro del centrocampista del Chelsea, appena tornato da un lungo stop.

N’Golo Kanté è tornato ad assaporare il campo dopo un calvario durato sette mesi. Prima l’infortunio al tendine del ginocchio lo scorso agosto, poi la ricaduta di ottobre che gli ha impedito di giocare il Mondiale qatariota.

Infine l’operazione e un nuovo stop forzato, stavolta ancora più lungo. Il centrocampista dei Blues ha rivisto la luce solamente qualche giorno fa: venerdì scorso ha preso parte ad un’amichevole con il il Charlton, restando sul rettangolo di gioco per un’ora circa. In Inghilterra sono convinti che sarà tra i convocati di Graham Potter nel prossimo fine settimana, nella sfida che vedrà il suo Chelsea impegnato a Stamford Bridge con l’Aston Villa di Unai Emery. L’ex tecnico del Brighton non vede l’ora di poterlo riavere a disposizione: la speranza è che possa recuperare completamente e dare il suo apporto nella fase cruciale della stagione, coi londinesi che si giocheranno il tutto per tutto nel quarto di finale di Champions League con i campioni in carica del Real Madrid. In Premier, invece, la situazione del Chelsea appare già compromessa.

Calciomercato Juventus, per Kanté è pronto un biennale

I Blues infatti sono lontanissimi dal quarto posto e corrono il serio rischio di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ecco perché Kanté continua a far notizia per via di un rinnovo che, malgrado gli annunci, non si è ancora concretizzato.

Il centrocampista francese è in scadenza. Tanti club vorrebbero mettere le mani su di lui, uno dei segreti delle vittorie del Chelsea degli ultimi anni. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, che ha più volte chiesto informazioni al suo entourage. Il futuro di Kanté, tuttavia, dovrebbe essere ancora a Londra. Come riferisce il portale LondonWorld, gli agenti del giocatore stanno per dire di sì all’offerta del club della capitale: per il 31enne è pronto un biennale con opzione per un ulteriore stagione.