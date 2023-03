Calciomercato Juventus, trattativa “chiusa” per la Roma: 10 milioni

By

Calciomercato Juventus, trattativa “chiusa” e 10 milioni: tutto fatto anche per la Roma.

Le campagne acquisti sono spesso contraddistinte anche da veri e propri tormentoni nonché dalla rincorsa a obiettivi e traguardi sia di natura sportiva che economica.

Se da un lato, infatti, durante il trimestre estivo e nel calciomercato invernale l’obiettivo risulta essere quello di ricercare nuovi profili per corroborare la rosa, al contempo ci sono delle situazioni societarie di natura squisitamente monetaria che non possono essere in alcun modo snobbato.

Basti pensare anche alle valutazioni fatte in casa Juventus nel corso del recente passato, contraddistinto dall’uscita di determinati elementi in seguito a valutazioni economiche ma anche dall’approdo di funzionali rinforzi alle giuste condizioni.

In attesa di comprendere il responso finale di una stagione che ha ancora tanto da dire, intanto, è arrivato l’annuncio che aiuta a disambiguare una questione di lunga data che non poco aveva generato attenzione e attesa nella scorsa estate.

Calciomercato Juventus, Frattesi non è più un obiettivo della Roma: 10 milioni

Ci riferiamo allo scenario Frattesi, abbracciante oltre che al Sassuolo anche la stessa Juventus e la Roma, ex detentrice del suo cartellino e intenzionata a prelevarlo dalla società neroverde dopo la crescita assicuratagli nel corso di questi anni e che hanno permesso lui di rientrare nel corpus dei centrocampisti più interessanti della nostra Serie A.

Di tale situazione si ricorderà con una certa facilità certamente la massiva serie di tentativi da parte di Tiago Pinto e colleghi nello strappare il sì ad un Carnevali da sempre fermo sulle proprie valutazioni e sulla volontà di non scendere a compromessi con un club che detiene ancora il 10% di incasso su una futura rivendita del giocatore.

Tentativi di inserimento di contropartite sono serviti a poco e, stando alle ultime, potrebbero aver portato la Roma a cambiare obiettivo. Stando a quanto annunciato da Eleonora Trotta a Tv Play di Calciomercato.it, infatti, Frattesi non sarebbe più sul taccuino dei giallorossi, i rapporti con i quali sarebbero ormai da tempo conclusi.

La Juventus ha dunque un’avversaria in meno per arrivare ad un calciatore che il Sassuolo venderebbe in estate a circa 30 milioni di euro, chiudendo una trattativa che, stando alla su riportata percentuale di rivendita, porterebbe nelle casse della Roma 10 milioni di euro.