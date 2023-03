Dalla Juventus al Bayern Monaco: richiesta lampo di Tuchel

Thomas Tuchel chiede già un big al Bayern Monaco e la Juventus perde terreno: il piano dell’allenatore tedesco

Gli ultimi giorni hanno visto accadere molti colpi di scena soprattutto sul fronte panchine. Non solo l’esonero di Antonio Conte, ormai nell’aria, ma anche quello di Nagelsmann con il successivo insediamento di Thomas Tuchel come nuovo allenatore del Bayern Monaco.

Il nuovo allenatore è pronto a iniziare un nuovo ciclo col club bavarese che deve recuperare punti in Bundesliga (-1 dalla capolista Borussia Dortmund) ma ha raggiunto i quarti di finale di Champions League dove se la vedrà col Manchester City di Guardiola. Il club bavarese ha già una rosa di primissimo livello ma Tuchel sembra già pronto a fare una nuova richiesta alla società in vista del prossimo calciomercato estivo. Richiesta che potrebbe andare in contrasto con i piani di mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sognano il big della Premier League ormai da tempo ma proprio il Bayern potrebbe sorpassarli nei prossimi mesi.

Juventus, Tuchel chiede Mount: beffa per i bianconeri

Come riportato dal giornalista Tom Roddy, l’allenatore tedesco avrebbe chiesto al Bayern Monaco Mason Mount per la prossima stagione.

Thomas Tuchel ha allenato il trequartista inglese nell’ultima esperienza al Chelsea e lo conosce piuttosto bene. Il gioiello classe ’99 nativo di Portsmouth sta vivendo una situazione difficile col club londinese. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare alle condizioni dei ‘Blues’. La squadra di Graham Potter ha alzato notevolmente il livello della rosa a gennaio con gli innesti di Joao Felix, Enzo Fernandez, Mudryk. Questi nuovi arrivi hanno tolto spazio a Mount che, invece, era centrale fino a pochi mesi fa. Attualmente non sembrano esserci i presupposti per un’intesa tra Mount e il Chelsea per il rinnovo. Qualora il club londinese non riuscisse a convincere il giocatore con le giuste condizioni, sarebbe costretto a sacrificarlo per non rischiare di perderlo a costo zero nel 2024. Attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro e Tuchel ha intenzione di premere il Bayern Monaco per tentare l’assalto in estate. La mossa lampo di Tuchel manderebbe fuorigioco la Juventus.