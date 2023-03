Calciomercato Juventus, ‘accordo’ in diretta: “Può chiudere qui la carriera”

Si avvicina il momento del ritorno in campo per una Juventus che vuole proseguire nella sua marcia in campionato verso le posizioni che contano.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sabato sera dovrà vedersela contro il Verona. Una sfida assolutamente da non sottovalutare considerando che gli scaligeri hanno la necessità di muovere la graduatoria in zona salvezza. Dopo la sosta però i bianconeri vogliono ripartire nel migliore dei modi.

La Juventus si trova impegnata su più fronti in questo intenso finale di stagione. Sfida decisive che serviranno alla dirigenza anche per iniziare a pianificare quello che sarà il futuro della squadra bianconera, al netto delle vicende extracampo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che la rosa abbia la necessità di essere rinforzata in tutte le zone del campo. Diversi elementi della squadra attuale infatti sono destinati a cambiare aria nel corso della prossima estate. Alcuni saranno ceduti, altri andranno via per fine contratto.

Juventus, per Orsi Milinkovic potrebbe rimanere alla Lazio

La linea mediana sembra essere quella che avrà bisogno dei maggiori innesti. Molto dipenderà dal futuro di Rabiot, che è molto appetito sul mercato visto che può essere ingaggiato a parametro zero. Si punterà si sulla linea verde ma ci sarà bisogno anche di calciatori di grande spessore.

Non è un mistero che un sogno della Juventus è quello di portare Milinkovic-Savic a Torino. Fernando Orsi, ex allenatore e portiere, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e con le sue parole sembra però allontanare il calciatore dal trasferimento verso altri lidi. “Milinkovic-Savic sta molto bene a Roma, potrebbe decidere anche di restare per trovare soddisfazione. Potrebbe aver voglia di andare in palcoscenici più importanti, ma lui a Roma sta benissimo. Potrebbe chiudere alla Lazio la sua carriera” sono le sue parole.