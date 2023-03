Ultim’ora Juventus, infortunio Kostic: l’esito degli esami

Juventus, oggi Kostic dopo l’infortunio in nazionale si è sottoposto a degli esami al J|Medical. Ecco come sono andati

Filip Kostic, forse l’elemento più continuo in questa stagione della Juventus, pochi giorni fa ha lasciato il ritiro della nazionale serba per un’infiammazione al Tendine d’Achille.

Un problema che oggi è stato valutato anche dalla Juventus che ha sottoposto l’esterno sinistro, arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte, a degli esami approfonditi direttamente al J|Medical, per valutare ovviamente l’entità dell’infortunio. Ovviamente, anche, per capire, quali sono i tempi di recupero visto che il mese di Aprile, anche sotto il profilo sportivo, sarà particolarmente impegnativo visto che si gioca l’Europa League, con il doppio confronto contro lo Sporting e inoltre c’è anche il campionato, con la volata finale per un piazzamento europeo per la prossima stagione. Infine, non per ultimo, il doppio derby d’Italia contro l’Inter, valido per le semifinali di Coppa Italia. Tanta carne al fuoco.

Juventus, Kostic sospiro di sollievo: nessuna lesione

Comunque, torniamo all’esito degli esami di Kostic. La Juventus, con una comunicazione ufficiale apparsa sul proprio sito e, per fortuna, non ci sono lesioni. Il giocatore sarebbe di nuovo a disposizione di Allegri per la sfida contro il Verona.

Buone notizie per tutto l’ambiente bianconero che riavrà, dunque, a disposizione e nella prossima sfida di campionato uno dei giocatori chiave di questa stagione. Kostic con le sue performance sta garantendo un ottimo rendimento ed è un imprescindibile di Allegri. Si spera che il giocatore possa anche andare sotto rete visto che la propensione del gol non manca. Staremo a vedere cosa succederà col Verona, sfida importante che Allegri assolutamente non vuole perdere.