A volo d’angelo: ha scelto ancora la Juventus, anche senza Coppe

Calciomercato Juventus, adesso il desiderio può diventare realtà concreta. C’è la grande possibilità, anche senza Coppe.

Come sottolineano dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, nel futuro del giocatore, nonostante, tutto potrebbe esserci la Juventus.

Il primo, reale, obiettivo della Vecchia Signora era il consolidare alcune certezze. Il fenomenale assist man e talentoso fuoriclasse argentino, adesso, potrebbe essere ancora bianconero. Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni il rinnovo potrebbe diventare sempre più reale a prescindere dalla qualificazione nella Coppe europee, visto il caso extra campo e la posizione della classifica ridimensionata dai meno quindici punti.

Calciomercato Juventus, Di Maria: rinnovo sempre più vicino anche senza Coppe

Nel futuro del ‘Fideo’ potrebbe esserci ancora la sua Juventus e, stando alle ultime indiscrezioni, il motivo sarebbe svelato direttamente dalle volontà della società di consolidare le proprie certezze. Con numeri che nemmeno hanno bisogno di presentazioni, Angel Di Maria continua ad essere una gemma preziosa per i bianconeri ma soprattutto per mister Allegri che lo sta utilizzando al massimo delle aspettative.

L’obiettivo prima del ritorno tanto desiderato in Argentina e quello di disputare un’altra Copa America da campione indiscusso. La Juventus potrebbe essere quel tramite che gli permetterà di avere, ancora, quell’agonismo necessario per arrivare all’ultimo obiettivo prima del ritorno in Argentina. Adesso, dunque, il possibile rinnovo diventa sempre più vicino per la gioia di tutti: tifosi in primis che ne stanno facendo uno dei propri idoli; già indimenticabile la sua tripletta in Europa League che ha sancito la supremazia di un campione assoluto della storia del calcio.