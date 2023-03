Fino alla fine, firma Juventus: sta per cambiare idea

La Juventus vede lo spiraglio per la firma del big che potrebbe cambiare idea: il punto sul centrocampista

La Juventus si prepara al rush finale della stagione dove ancora lotta su tre fronti: in campionato per raggiungere almeno il quarto posto, in Europa League dove affronterà lo Sporting CP nei quarti di finale e in Coppa Italia dove sarà impegnata in semifinale con l’Inter.

Tanti obiettivi ancora da poter raggiungere dai bianconeri che intanto aspettano con ansia la sentenza definitiva in merito ai 15 punti di penalizzazione. Qualora venissero annullati, lo scenario della Juventus cambierebbe radicalmente, in quanto si ritroverebbe seconda in classifica, dietro solo al Napoli. A quel punto l’accesso alla prossima Champions sarebbe quasi assicurato e anche gli scenari d mercato cambierebbero. Attualmente la situazione di incertezza sull’esito della sentenza, costringe la Juve a non poter fare piani di mercato a lungo termine e anche i giocatori non sono invogliati a sposare il progetto. Ci sono soprattutto diversi big in scadenza a giugno che non hanno ancora rinnovato e che sembrano destinati a lasciare Torino: da Juan Cuadrado ad Alex Sandro, da Angel Di Maria ad Adrien Rabiot.

Juventus, Rabiot può cambiare idea: il punto sul rinnovo

Adrien Rabiot è uno dei giocatori sul quale la Juventus sta premendo di più per convincerlo a rimanere.

Il centrocampista francese è diventato un perno della squadra di Massimiliano Allegri e quest’anno ha avuto uno switch netto che lo ha portato a diventare un giocatore molto ambito anche in chiave mercato. Ha sfiorato il secondo Mondiale consecutivo con la Francia e in bianconero ha collezionato già collezionato 9 gol e 4 assist. Un centrocampista moderno che riesce ad abbinare qualità e fisicità e che ultimamente ha alzato anche i suoi numeri realizzativi. Col contratto in scadenza a giugno, molte big di Premier League sono in pole position. La dirigenza bianconera ha già iniziato da tempo i colloqui con la mamma-agente del giocatore, Veronique, ma senza arrivare ancora ad un punto. C’è distanza tra la richiesta di ingaggio del giocatore e le possibilità della ‘Vecchia Signora’ che, però, non intende mollare la presa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, sembra esserci uno spiraglio per il rinnovo di Rabiot. Il giornalista esperto di calciomercato ha sottolineato come percepisca della fiducia da parte della Juventus di poter convincere il francese a prolungare il suo contratto per almeno un’altra stagione. Dal club bianconero filtra ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.