Addio Juventus, vola da Zaniolo: questione di feeling

Un attaccante saluta la Juventus e raggiunge Zaniolo in Turchia: il punto in chiave mercato

La Juventus continua a guardare con grande attenzione al calciomercato, se pur debba concentrarsi sull’ultima parte di stagione ma anche sulle questioni extra-campo che ormai sembrano non avere fine.

I bianconeri hanno necessità di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione in cui il club vuole tornare protagonista sia in Italia che in Europa. Sono tanti gli obiettivi nel mirino della Juventus, soprattutto in difesa: da N’Dicka a Grimaldo, ma anche a centrocampo e in particolare sulla trequarti dove i nomi di Mason Mount e Marco Asensio rimangono delle suggestioni ma non affari impossibili, alla luce delle loro situazioni contrattuali. Ci sono, però, anche diverse situazioni da sistemare in uscita per i bianconeri. Giocatori come Alex Sandro, Cuadrado, Rabiot e Di Maria sono in scadenza e non hanno ancora prolungato il loro contratto. Altri come Vlahovic e Chiesa hanno tante richieste in giro per l’Europa e non sarà facile trattenerli. C’è poi un altro attaccante che potrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione e l’ago della bilancia potrebbe essere Nicolò Zaniolo.

Juventus, Zaniolo chiama Kean al Galatasaray

Il giocatore in questione è Moise Kean, in scadenza con la Juventus a giugno 2025 ma voglioso di avere più spazio.

Kean è ancora molto giovane (23 anni), eppure ha fatto già tante esperienze in giro per l’Europa. Basti pensare all’annata al Paris Saint-Germain dove ha collezionato 17 gol in 41 presenze e l’esperienza in Premier League, all’Everton (se pur con appena 4 gol realizzati). Da quando è tornato a Torino ha dovuto sgomitare per trovare spazio ma quando è stato chiamato in causa da Allegri ha sempre fatto il suo. Adesso, però, vuole un minutaggio maggiore e con la concorrenza di Vlahovic, Chiesa e Milik non è facile per lui emergere. Secondo quanto riportato da ‘Sabah.com’, il Galatasaray sarebbe sulle tracce di Kean in vista della prossima stagione. La carta per convincere il centravanti classe 2000 potrebbe essere Nicolò Zaniolo, arrivato a gennaio in Turchia. I due sono stati compagni in Nazionale e questo rapporto potrebbe spingere Kean ad accettare questa nuova sfida. Sicuramente nel club di Istanbul diventerebbe centrale nel progetto e in coppia con Zaniolo potrebbe trascinare il Galatasaray sia in campionato che in Europa e magari potrebbe puntare a riconquistare la maglia della Nazionale.