Calciomercato Juventus, tacito accordo per Milinkovic Savic: 40 milioni

Calciomercato Juventus, si potrebbe decidere il futuro del serbo Milinkovic Savic, ecco tutti i dettagli della trattativa.

Certamente Milinkovic Savic continua a fare gola ai grandi club italiani e non solo. Il centrocampista serbo è ancora un titolarissimo della Lazio ma a fine stagione qualcosa potrebbe cambiare. Infatti, come si legge dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’ il suo futuro sembra già “deciso”.

Lotito non vorrebbe perderlo a parametro zero e, dunque, la possibilità della cessione adesso diventerebbe concreta. Il motivo sarebbe dovuto principalmente alla negata possibilità di un rinnovo. Sergej andrà in scadenza proprio alla fine della prossima stagione e per evitare di perderlo a zero, Lotito potrebbe cederlo a 40 milioni già in estate.

Addio a 40 milioni: Juventus “avvisata”

Adesso la possibilità si fa sempre più concreta. Il serbo potrebbe lasciare già in estate la Lazio per andare in un altro club che ambisce ad obiettivi ancora più importanti. La Juventus potrebbe essere la squadra ideale, sia per diversi amici e compagni di nazionale presenti in rosa ma anche e soprattutto per tattica.

Infatti mister Allegri si sposerebbe perfettamente l’idea tattica ideale con l’acquisto di un giocatore del calibro del “sergente”. C’è da capire se il giocatore sceglierà di rimanere in Serie A oppure farsi un’avventura all’estero, magari in Premier League. Tutto è ancora deciso ma adesso la soluzione per il rinnovo sembra sempre più difficile e l’addio quasi una certezza forzata già in estate e con la cifra di 40 milioni di euro. Non ci resta che attendere il verdetto.