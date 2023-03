Muscoli, corsa e gol: la Juventus lo ‘soffia’ al Napoli

È iniziato il countdown per la Juventus in attesa del ritorno in campo dei bianconeri nel campionato di serie A.

Sabato 1 aprile la formazione allenata da Massimiliano Allegri nel match serale dovrà vedersela contro il Verona. Partita soltanto apparentemente semplice, considerato che gli scaligeri hanno assolutamente la necessità di muovere la classifica visto che annaspano nei bassifondi.

Per la Juventus invece ci sarà l’opportunità di avvicinarsi ancora di più a quel quarto posto che vorrebbe dire garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Questo ovviamente in attesa dell’esito ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze. Nel frattempo in questi giorni di sosta del campionato si è tornati a parlare molto delle possibili mosse di calciomercato della formazione torinese nella prossima estate. Quando per forza di cose sarà necessario l’arrivo di nuovi calciatori praticamente in tutte le zone del campo.

Juventus, Traorè nl mirino a parametro zero

Ormai da qualche anno la strategia della Juventus è chiara. Non è affatto un mistero infatti che la società guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

🚨La #Juve ha chiesto informazioni per Adama Traorè, ala destra classe ‘96 in scadenza, già nel mirino del #Napoli pic.twitter.com/mxB7YWmboH — Samuele Nava (@SNavaTweet) March 30, 2023

In estate ci saranno tante occasioni golose delle quali approfittare, tanti calciatori sono vicini alla scadenza del loro contratto. Uno di questi è Adama Traorè, sgusciante ala destra che è tornato al Wolverhampton dopo una breve parentesi al Barcellona. Come ha spiegato Samuele Nava su Twitter la Juve ha chiesto informazione per lo spagnolo di origini maliane. In serie A il calciatore è stato anche nel mirino del Napoli.