Acquisto ufficiale da 9 milioni: campo libero per la Juventus

La Juventus si avvicina al ritorno in campo ma come al solito non mancano mai le voci di mercato che riguardano i bianconeri.

Sabato sera si torna a respirare l’aria del campionato di serie A dopo la pausa che c’è stata nello scorso weekend. Chiamata da Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro Verona, sanzionato a vendere cara la pelle e a caccia di punti in chiave salvezza.

Conquistare l’accesso alla prossima edizione della Champions League è l’obiettivo primario per questo finale di stagione. Un traguardo che si può conquistare vincendo l’Europa League oppure piazzandosi almeno al quarto posto in classifica. La Juventus farà di tutto per regalare una soddisfazione alla propria tifoseria. Una tifoseria che però attende a sua volta dalla dirigenza delle novità riguardo alle mosse che saranno effettuate nel prossimo calciomercato. Quando per forza di cose la rosa bianconera dovrà subire dei profondi cambiamenti, praticamente in tutte le zone del campo.

Juventus, l’Eintracht prende il sostituto di N’Dicka

La difesa è uno dei reparti che potrebbe vedere delle novità. Considerando che Bonucci non è più giovanissimo e la società deve cercare un titolare che possa essere il partner ideale di Bremer. Tanti i nomi che stanno circolando ormai da mesi come possibili colpi della Juventus, che continua a guardare ovviamente anche ai parametri zero.

Uff geht's –> Gude Willian Pacho 👋 Vertrag bis 2028, rund 9 Mio. € fließen nach Antwerpen #SGE https://t.co/82ziLaECZ7 — Christopher Michel (@CMoffiziell) March 30, 2023

Dove uno dei sogni bianconeri è N’Dicka, giovane centrale che milita nell’Eintracht. Che il giocatore sia pronto ad andare via lo confermano anche le notizie che arrivano dalla Germania. L’undici di Francoforte ha infatti chiuso per Willian Pacho, 21enne centrale dell’Anversa e della nazionale dell’Ecuador. Contratto fino al 2028 e 9 milioni di euro versati per il suo cartellino. Sarà lui a prendere il posto di N’Dicka e confermano, di fatto, come il calciatore firmerà a breve con la sua nuova squadra.