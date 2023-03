Investimento fallimentare, la Juventus “tradisce” le attese: “Ho perso quasi tutto”

Investimento fallimentare, lo sfogo di una piccola azionista della Juventus: “Gianni Agnelli si rivolterebbe nella tomba”.

L’udienza preliminare sui conti della Juventus dal 2018 al 2021 è rinviata al prossimo 10 maggio. Bisognerà attendere, dunque, per scoprire se i giudici decideranno per il rinvio a giudizio del club e dei dodici indagati, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli.

Tra le motivazioni principali che hanno fatto propendere il Gup Marco Picco per il rinvio ci sono i circa cinquanta azionisti che hanno chiesto di costituirsi parte civile. Rappresentati anche dal Codacons, hanno presentato una corposa documentazione chiedendo che i bianconeri fossero citati come responsabili civili. In caso di condanna sarebbero quindi risarciti. Il giudice si è preso del tempo per esaminare le loro richieste. Ricordiamo che anche la Consob si è costituita parte civile, mentre per il momento non l’hanno fatto né l’Agenzia delle Entrate, né la Figc. Tra le piccole azioniste c’è anche Antonella Montesel, intervenuta ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch.

Investimento fallimentare, Montesel: “Spero nella giustizia”

“Ho investito una cifra abbastanza consistente nella Juventus, più di centomila euro – ha spiegato la Montesel – Ho perso quasi tutto, il 90%“.

“Quando ho acquistato le azioni della Juventus le azioni stavano a una cifra, poi con le perdite il valore è andato calando e quindi il titolo ha perso tutto il suo valore. La Juventus godeva della fiducia non solo dei tifosi, ma anche degli investitori. Con i giocatori, gli utili che c’erano prima di questi fatti, mai e poi mai avrei immaginato una caduta tale, i presupposti erano buoni e si poteva dare fiducia per il futuro che si prospettava. Il titolo a un certo punto ha iniziato ad andare giù senza mai risalire”. “Questa vicenda ha inciso molto sulla vita – ha continuato – sono risparmi sudati e racimolati con tanta fatica, un grande dispiacere. Spero solo che ci sia giustizia. Quando pensi alla Juventus pensi alla famiglia Agnelli, a Gianni Agnelli, chi non ha avuto fiducia in Gianni Agnelli? Hanno una storia, c’è tanta delusione. Se Gianni Agnelli fosse qui si rivolterebbe nella tomba, hanno tradito non solo i tifosi, ma anche il popolo italiano”.