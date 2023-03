Juventus, il ritorno di Del Piero ha già una data: cosa sta succedendo

Juventus, Del Piero potrebbe ritornare allo Stadium. Cosa sta succedendo in casa bianconera: tutti i dettagli del caso.

Sabato mattina, come scrivono su Twitter, potrebbero esserci novità importanti in casa bianconera. La società bianconera, infatti, avrà diversi presidenti, oltre 330 da club di tutto il mondo. Sarà presente, ovviamente, anche il presidente Ferrero.

La sensazione, che viene ribadita anche sul quotidiano nazionale di ‘Tuttosport’, è che sarà presente anche il beniamino dei tifosi: Alessandro Del Piero.

Juventus, ritorna allo stadium? Del Piero atteso a Torino

Potrebbe infatti esserci, proprio sabato, come confermato anche dal quotidiano ‘Tuttsport’ citato poc’anzi, anche l’ex numero 10 bianconero Alessandro Del Piero. Come sappiamo, il capitano (come ancora lo chiamano i tifosi) sarà presente con le academy bianconere, ci sarà anche quella di Los Angeles ed è per questo motivo che la presenza di Del Piero potrebbe essere gradita.

Così scrivono, infatti, sul giornale nazionale: “Sabato mattina attesi oltre 330 presidenti di Juventus Club da ogni parte del mondo. Ci sarà anche il saluto con il Presidente Ferrero. Presenti allo Stadium anche alcune Academy”. Chissà se Alex sarà presente anche lui, direttamente, a Torino come ai vecchi tempi. I tifosi adesso se lo augurano con gioia. Staremo a vedere cosa succederà.