Ora è UFFICIALE: niente Juventus-Inter per il titolarissimo

L’Inter trema in vista della ripresa del campionato per l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro ha rimediato un infortunio in nazionale durante la sfida tra Turchia e Croazia, valevole per le qualificazioni a Euro2024.

Il turco è stato costretto a lasciare il terreno di gioco durante il primo tempo, dopo che si era accasciato a terra, toccandosi ripetutamente la zona inguinale e uscendo dal campo quasi in lacrime. Una scena che non ha fatto ben sperare tutto l’ambiente Inter e che lascia in ansia tutto lo staff nerazzurro. A primo acchito è sembrato un problema all’adduttore della coscia destra ma i controlli hanno chiarito il problema. L’Inter deve prepararsi a un periodo cruciale della stagione che la vedrà impegnata nel rush finale in campionato per un piazzamento tra le prime quattro, nei quarti di Champions League contro il Benfica e nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Calhanoglu nella giornata di oggi si è sottoposto ai consueti esami strumentali per capire la reale entità del suo problema. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter.

Il comunicato ufficiale dell’Inter su Calhanoglu: distrazione muscolare

Attraverso i propri canali ufficiali, la società nerazzurra ha dato aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, che si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Per il centrocampista nerazzurro si tratterebbe di una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.