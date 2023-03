Svelano il nome del nuovo allenatore della Juventus: “È di Spalato”

Addio Allegri e nuovo allenatore alla Juventus: l’annuncio non lascia spazio a dubbi, ecco il nome.

Non pochi cambiamenti toccheranno il mondo bianconero nel corso dei prossimi mesi, durante i quali plurime novità potrebbero tangere il futuro di una società e di un club in pienissima attesa di responsi ed evoluzioni legate a scenari delicati quanto importanti e di determinante impatto sulle programmazioni future.

L’attenzione principale è certamente rivolta ai quindici punti di penalizzazione nonché al timore del rischio retrocessione causata dalle ormai note cause nelle quali si trova impelagato il non più club di Andrea Agnelli. Da queste passerà certamente uno spezzone importante del futuro bianconero in lato senso, da un punto di vista sportivo e non solo.

Addio Allegri e sostituto già pronto: nome e nazionalità già note

Con la consapevolezza di una stretta interdipendenza tra le questioni societarie e quelle sportive, all’ombra della Mole si sta già cercando di capire in che modo apportare modifiche e cambiamenti ad una società da anni alla ricerca di una formula che, progressivamente, porti a toccare nuovamente le cime di un tempo.

Non sarà certamente compito semplice ma le tante novità che potrebbero abbattersi sul mondo Juventus risultano destinate ad abbracciare anche la posizione dell’allenatore. Allegri fino a questo punto ha palesato una grande capacità di gestione, soprattutto in un momento delicato come quello fin qui vissuto, denso di incertezze e di attese su questioni che non poca ingerenza potrebbero avere ai fini della classifica e non solo.

La sua posizione non resta però fuori discussione e, su tale fronte, non può sfuggire il Tweet dello speaker di Radio 105, Edoardo Mecca, secondo il quale il prossimo allenatore della Juventus sarà un certo Igor da Spalato, con chiaro riferimento all’ex Verona ora in forza al Marsiglia e reduce dal periodo di coadiuvante a Pirlo ormai più di due anni fa.