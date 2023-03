Tripletta Juventus, Tudor è solo il primo: prendono anche il presidente

Tripletta Juventus, Igor Tudor è uno dei candidati a prendere il posto di Massimiliano Allegri. Ma non è il solo che potrebbe arrivare a Torino

Se in questo momento il futuro di Massimiliano Allegri sembra essere più bianconero che mai, non si fermano le voci di quelli che potrebbero essere i sostituti del tecnico livornese sulla panchina della Juventus.

E nelle ultime ore, ma il suo nome è girato un poco di tempo, si sta facendo sempre più forte la candidatura di Igor Tudor, attuale tecnico del Marsiglia, un grande ex, che in Francia sta facendo assai bene. Il croato è un tecnico che anche in Italia sulla panchina del Verona ha fatto vedere delle buone cose, buonissime anzi. Ed essendo uno che conosce l’ambiente può essere davvero preso in considerazione da parte della dirigenza della Juve. Una dirigenza, comunque, allargando il discorso, che sappiamo benissimo come abbia bisogno di diversi innesti nella prossima annata. E secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, e precisamente da “La Provence”, da Torino guardano con interesse alla città marsigliese.

Tripletta Juventus, anche Longoria e Ribalta nel mirino

Nei radar infatti non ci sarebbe, come detto, solamente il tecnico, ma anche il presidente Longoria e il dirigente Ribalta.

Il secondo ha già lavorato alla Juventus come osservatore e capo scouting, e in Francia sta continuando a fare bene. Quindi, il suo profilo, è sicuramente da seguire. Ma non solo: pure il massimo dirigente del Marsiglia sarebbe entrato nel mirino. La lente d’ingrandimento sul suo lavoro da parte della Juventus è ben focalizzata. Una rivoluzione quindi, che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Una rivoluzione che tocca tanti punti dentro i bianconeri. Senza dimenticare però quelli che sono i sogni dei tifosi.