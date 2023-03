Bancomat Inter, 40 milioni cash: bye bye Juventus

Bancomat Inter, 40 milioni subito e Juventus bruciata. Ecco l’intreccio che coinvolge i bianconeri e i nerazzurri sul prossimo mercato

Marotta, purtroppo per la Juventus, potrebbe piazzare un altro di quei colpi che lo hanno reso uno dei migliori dirigenti in circolazione, tant’è che anche i bianconeri, secondo quelle che sono state alcune indiscrezioni dei mesi scorsi, lo avrebbero rimesso nel mirino per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno.

Ma in questo articolo parliamo di calciomercato, relativo ai calciatori. E quello che viene fuori oggi, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola, è un intreccio che potrebbe di fatto costringere la Juventus a guardare verso altri lidi per un ruolo delicato com’è quello del portiere. Sì, perché se Szczesny ha un altro anno di contratto e Allegri lo vorrebbe tenere, c’è sempre la possibilità che il polacco entri nel mirino di qualche club inglese con la Juventus che sarebbe costretta a guardare ad un degno sostituto. E un nome circola con insistenza dalle parti della Continassa: quello di Vicario dell’Empoli.

Calciomercato Juventus, su Vicario c’è l’Inter

Ma sul giocatore c’è l’Inter che potrebbe avere quella forza economico – si parla di 15-20 milioni di euro – per presentarsi dall’Empoli e strappare il cartellino del giocatore. E da dove potrebbero arrivare tutti questi soldi? Dalla cessione di Onana.

Il Chelsea a quanto pare ha deciso di puntare forte sull’estremo difensore nerazzurro che Marotta ha preso a parametro zero dall’Ajax. I 40 milioni che entrerebbero nelle casse dei milanesi sarebbero plusvalenze e Marotta, come detto in anticipo, piazzerebbe uno di quei colpi in uscita che tutti i dirigenti sognano se devono mettere a posto i conti delle società. Insomma, un intreccio che vede coinvolti anche i bianconeri che potrebbero decidere di puntare nel caso su Carnesecchi. Anche perché, sì, si cercano solamente giocatori italiani. L’idea sarebbe proprio questa.