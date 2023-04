Calciomercato Juventus, il portiere ha firmato: accordo ufficiale fino al 2026

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo ufficiale per il portiere futuro. Arriva la firma, è successo tutto in queste ore.

Proprio mentre la Serie A si prepara ad entrare nel vivo, arriva l’importante notizia in casa Juventus che evidenzia il grande anelito del club a voler pensare anche ad un futuro che in tanti si augurano possa permettere di toccare nuovamente le cime e le vette di un tempo, per raggiungere le quali servirà però intraprendere un cammino che abbracci plurime questioni e aspetti.

La squadra vincente e dominatrice in Serie A per circa una decade è infatti stata frutto di una serie di incastri e valutazioni tutt’altro che trascurabili, riflessesi sul terreno di gioco e su una potenza societaria che i tanti eventi del recente passato hanno depauperato ma non rimosso totalmente.

Ad oggi, resta cruciale il rimanere concentrati sul presente a strettissimo giro, alla luce delle possibili sentenze del 19 aprile e, più in generale, di un percorso sul campo dal quale potrebbero dipendere molteplici aspetti.

Calciomercato Juventus, rinnovo tra le fila Youth: Daffara fino al 2024

Seppur senza smarrire la bussola orientata sul qui e l’ora, la Juventus è però in questa fase già molto attenta ad un futuro che spera possa tornare ad essere brillante come un tempo. I presupposti per chiosare nel migliore dei modi la stagione ci sono, così come quelli di alzare almeno un trofeo.

A fine campionato, poi, si tireranno le somme, cercando di intervenire su quegli aspetti che abbiano funzionato meno ma al contempo anche di continuare a migliorare le tante note positive fin qui emerse. Tra le varie, certamente anche la crescita e gli atti di plasmazione dei bianconeri più giovani, molti dei quali forgiati tra le fila Youth della Vecchia Signora.

A tal proposito, in una fase in cui il futuro di Szczesny è ancora un’incognita, anche alla luce degli apprezzamenti della società per Carnesecchi o Vicario, la Juventus ha diramato una nota ufficiale con la quale ha annunciato il rinnovo di un possibile rinforzo per il futuro più lontano.

Ci riferiamo al portiere Giovani Daffara, che ha rinnovato qualche ora fa fino al 2026. Bravo con i piedi e nelle uscite il 2004 è l’emblema dell’anelito della Vecchia Signora di continuare a investire anche in quest’ambito. Sperando di continuare di raccogliere i frutti quanto prima.