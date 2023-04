Calciomercato Juventus e Inter, telenovela (in)finita: accordo a un passo

Juventus e Inter rimangono tagliate fuori: sembra essere giunta al termine la telenovela per il terzino. Accordo quasi raggiunto

La Juventus è ancora alle prese con le questioni extra-campo e attende con ansia il 19 aprile ma fino alla dicembre 2023 potrebbe rimanere incastrata dentro un altro processo.

Intanto, però, la squadra deve concentrarsi sul campo dove è ancora in corsa su tre fronti. In campionato deve proseguire la rincorsa, in attesa dell’esito della sentenza sui 15 punti di penalizzazione. In Europa League affronterà lo Sporting CP nei quarti di finale e nella prossima settimana se la vedrà con l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. La società, però, guarda con attenzione anche al mercato per non farsi trovare impreparata. Le possibilità economiche della Juve sono piuttosto limitate e non potranno esserci grandi colpi, se non occasioni a parametro zero. In questo senso sono tanti i big in scadenza a fine stagione con i propri club. Da Evan N’Dicka ad Alejandro Grimaldo, entrambi obiettivi dei bianconeri, così come Roberto Firmino. La Juventus, però, vuole dare priorità ai terzini per rinforzare entrambe le fasce, visti i possibili addii di Alex Sandro e Juan Cuadrado. In quel ruolo la ‘Vecchia Signora’ sta seguendo da tempo un altro profilo che piace anche all’Inter.

Juventus e Inter restano a mani vuote: Bensebaini verso il Borussia Dortmund

Uno dei giocatori che la Juventus sta seguendo da tempo con particolare attenzione è Ramy Bensebaini, anche lui in scadenza a fine stagione e potenziale affare a parametro zero.

Il terzino sinistro algerino non ha ancora trovato l’accordo con il Borussia Mönchengladbach e il rinnovo sembra ormai escluso. In questo momento è uno dei terzini più ambiti nel panorama europeo, in quanto sta vivendo una stagione molto positiva soprattutto in termini realizzativi: sono infatti 6 i gol stagionali, di cui 5 in Bundesliga. La Juventus gli sta addosso ormai da diverso tempo ma nelle ultime settimane la pista si è raffreddata e adesso sembra definitivamente sfumata. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Ruhr 24.de’, Bensebaini sarebbe sempre più vicino al trasferimento al Borussia Dortmund. Quella di Bensebaini è sembrata quasi una telenovela infinita ma adesso sembra arrivato il punto di svolta. Manca solo la fumata bianca ma ormai il futuro del terzino classe ’95 si chiama Borussia Dortmund.