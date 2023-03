Deferimento Juventus, la sparano grossa: “Slealtà”. C’è la data del nuovo processo

Juventus accusata di slealtà. Il club rischia di essere coinvolta per tutti l’anno: c’è la data del nuovo processo

Il processo contro la Juventus sembra non avere fine: nella giornata di ieri la Procura ha aperto un nuovo fascicolo che porterà ad un nuovo processo contro i bianconeri.

Il nuovo fascicolo riguarderebbe la partnership con altri club e si va ad aggiungere ai due precedenti sulla manovra stipendi e sulle false fatture. Questo terzo processo costringerebbe la Juve a restare sotto la lente d’ingrandimento per tutto l’anno. All’inizio della prossima settimana la Juventus riceverà gli atti dalla Procura FIGC in merito alla manovra stipendi, scontato il deferimento col rischio che si possa tornare a contestare la violazione dell’articolo 4 sulla slealtà. Come sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la questione delle partnership è un filone a parte, per la quale la Juventus potrebbe andare a processo alla fine del 2023, in concomitanza con la prima parte della nuova stagione sportiva.

Juventus, nuovo processo a fine 2023

Il processo contro la Juventus andrà ben oltre i termini previsti, anche oltre gli eventuali tempi di recupero.

Sembra un processo senza fine, vista la nuova mossa della Procura che ha aperto un nuovo fascicolo contro il club bianconero. Nella migliore delle ipotesi si parlerà ancora del caso Juventus almeno fino al termine del 2023. Addirittura si potrebbe andare oltre e arrivare ai primi mesi del nuovo anno.