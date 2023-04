Il Milan scippa la Juventus: fa tutto Theo Hernandez

Calciomercato Juventus, potrebbe aprirsi una strada decisamente insolita con una nuova potenziale rivale: tutti i dettagli.

In casa bianconera il sogno continua ad essere uno soltanto: il giocatore che farebbe più comodo ma che permetterebbe, anche, quell’upgrade internazionale. Il profilo in questione, però, potrebbe avere una nuova inseguitrice.

Come si legge da ‘Il Corriere dello Sport’, adesso, ad inseguire l’obiettivo dei bianconeri potrebbe aggiungersi anche il Milan di Pioli soprattutto se dovesse verificarsi una situazione di mercato inaspettata: l’addio di Theo Hernandez, colonna sonora e capitano del Milan.

Milan su Grimaldo in caso di addio di Theo

Anche il Milan di Pioli, si legge dall’indiscrezione, potrebbe muoversi sul laterale che tanto piace ai bianconeri. La situazione, si legge, potrebbe verificarsi soltanto in una situazione particolare, cioè, l’addio del fuoriclasse francese che è, ovviamente, corteggiato da mezza Europa.

In caso di addio del laterale offensivo, la squadra rossonera vorrebbe un’alternativa di qualità è certamente Grimaldo ha queste caratteristiche. Una situazione ancora non assicurata ma che potrebbe prendere piede soprattutto se dovesse verificarsi questa eventualità. Ora, dunque, i bianconeri potrebbero avere una nuova rivale per il talento del Benfica, ora, impegnato nei quarti di finale proprio contro l’altra milanese: l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa di capire quale sarà il futuro dei bianconeri, la squadra di Allegri, si concentra sulla sfida di questa sera: i tre punti sono molto importanti per credere, ancora, nel sogno europeo nonostante la penalizzazione.