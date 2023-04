Formazioni ufficiali Juventus-Verona, Di Maria e Vlahovic in panca: allegrata in mediana

Formazioni ufficiali Juventus Verona, ecco le scelte di Allegri per la gara contro i gialloblù. Una sfida importantissima per la Vecchia Signora dopo la pausa per le Nazionali.

Si torna finalmente in campo. La Juventus sarà protagonista contro l’Hellas Verona in una partita molto delicata. Le sfide dopo la sosta, infatti, sono sempre pericolose e possono regalare delle sorprese. Ecco perché i bianconeri non devono sottovalutare i gialloblù che si presentano all’Allianz Stadium con i sfavori del pronostico ma nel calcio, come si sa, tutto può succedere. Scopriamo insieme le scelte dei due allenatori, ecco l’undici proposto da Allegri per questo match.

Iniziare da dove si era concluso. E’ questo il mantra in casa Juventus. La squadra di Allegri non vuole fallire questo impegno contro il Verona. Dopo aver chiuso il mese di marzo con il successo esterno contro l’Inter, i bianconeri hanno tutta l’intenzione di iniziare nel migliore dei modi questo tour de force di aprile tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. In campionato non sono ammessi altri passi falsi. Ne è consapevole Massimiliano Allegri che, a prescindere di come vada il ricorso al Coni sul meno quindici, tenta una clamorosa rincorsa per arrivare in zona Champions League. Di fronte si trova una squadra in lotta per non retrocedere come l’Hellas Verona, alla ricerca di punti salvezza. Svelate le formazioni ufficiali di Juventus Hellas Verona con Allegri e Zaffaroni che si sono affidati ai loro uomini migliori per questa partita.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, De Sciglio, Milik, Kean.