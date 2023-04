Inzaghi ‘provoca‘ la Juventus: la scelta fa già discutere

Giorno di partita oggi per la Juventus, che dopo la sosta torna in campo per affrontare un insidioso Verona. Sfida da non sottovalutare.

Inizia un nuovo mese ricco di impegni per la formazione di Massimiliano Allegri, che si trova ancora in corsa su tre fronti e vuole fare di tutto per regalare delle grandi gioie alla propria tifoseria. Senza farsi distrarre dalle vicende extra-campo la Juve punta ad Europa League e Coppa Italia, e si ritrova a lottare per il quarto posto della graduatoria.

La sfida odierna sembra facile solo sulla carta. Si torna a giocare dopo la sosta che c’è stata per gli impegni delle nazionali e il Verona ha bisogno di punti in zona salvezza. Ecco perché servirà grande concentrazione ed attenzione se si vorranno portare a casa i tre punti. Senza farsi distrarre nemmeno dal prossimo delicato appuntamento, visto che martedì 4 aprile si giocherà la prima semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Juventus, Inzaghi risparmia Lautaro per la Coppa Italia

Inutile sottolineare come i bianconeri tengono molto a questo trofeo, c’è la voglia di alzarlo e c’è la voglia di andare avanti superando i nerazzurri di Simone Inzaghi, storici rivali. Anche l’Inter scende in campo oggi per affrontare una squadra in salute come la Fiorentina di Italiano.

I nerazzurri ormai sono fuori dalla lotta scudetto, visto che il Napoli è inarrivabile, ma devono conquistare punti per rimanere in zona Champions League. Nonostante questo Inzaghi potrebbe compiere qualche scelta legata al turnover contro i viola. E secondo quanto riportato da Sky Sport a rimanere fuori dai giochi oggi potrebbe essere il calciatore più rappresentativo, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino finirebbe in panchina, sostituito da Correa, proprio perché Inzaghi vorrebbe averlo al top per la sfida contro la Juventus di martedì prossimo.