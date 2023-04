Juventus, Moise Kean risponde presente: segnale per Mancini

Moise Kean decide Juventus-Verona e si rilancia anche in ottica Nazionale: segnale per Roberto Mancini

La Juventus continua a vincere in campionato, superando di misura l’Hellas Verona. Un risultato che conferma la ripresa dei bianconeri che collezionano la quinta vittoria consecutiva.

La terza in campionato, considerando quelle contro Sampdoria e Inter. Adesso la Juventus è avanti al Bologna con 44 punti e mette nel mirino il sesto posto occupato l’Atalanta che dista appena 4 punti. Nello scenario in cui venisse tolta la penalizzazione di 15 punti, i bianconeri si ritroverebbero al secondo posto in solitario con 59 punti. Un punto sul quale Massimiliano Allegri batte spesso nelle interviste e che ha puntualizzato ieri, per sottolineare il lavoro dei suoi ragazzi conquistato sul campo. L’uomo decisivo di ieri è stato Moise Kean che, come all’andata, ha deciso il match. Buono lo smarcamento dell’ex PSG in mezzo ai difensori del Verona e freddezza sottoporta per battere Montipò. Un gol importante, il sesto per Kean che, dopo le critiche delle ultime settimane, si toglie più di qualche sassolino.

Juventus, Kean la decide: segnale in chiave Nazionale

Moise Kean è partito come ultima scelta del repeto offensivo della Juventus a inizio anno, vista la presenza di Dusan Vlahovic al centro del progetto e gli arrivi di Arkadiusz Milik e Angel Di Maria.

Di fatto Kean ha avuto poco spazio a disposizione: in campionato ha collezionato 24 presenze ma appena 10 da titolare e 14 dalla panchina. Inoltre ha saltato 3 gare per squalifica e una per infortunio ma ha comunque collezionato 6 gol, 8 se si considerano anche le due reti tra Coppa Italia e Champions League. Ancora a secco solamente in Europa League, dove proverà a rendersi protagonista nei quarti di finale contro lo Sporting CP. Negli ultimi tempi si è parlato di lui anche in chiave Nazionale, in relazione alla carenza di attaccanti italiani e della conseguente convocazione da parte di Roberto Mancini di Retegui dall’Argentina. Sono tanti i pareri sull’argomento ma sicuramente Moise Kean sta provando a dare un segnale importante, soprattutto al C.T. Mancini.

Allegri ha ritrovato anche Milik dopo l’infortunio e conta di recuperare in pochi giorni anche Federico Chiesa. Già martedì i bianconeri sono attesi da un impegno decisivo per la stagione, la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium. Un’occasione che Moise Kean vuole cercare di sfruttare, anche a partita in corso.