“Possibilità afflittiva molto grande”: fiato sospeso Juventus, patteggiamento obbligato

Juventus, il patteggiamento sembra al momento la pista che deve essere percorsa. L’annuncio: “Possibilità afflittiva molto grande”

I processi che vedranno purtroppo protagonista la Juventus in questo mese terranno tutti i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. E, nelle ultime ore, si è parlato anche di un possibile patteggiamento della società bianconera, per non incorrere in sanzioni ancora più grandi.

A confermare che forse sarebbe meglio andare verso questa direzione, ci ha pensato in maniera non diretta, perché il suo è stato un percorso generale, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, che ha parlato a Radio Crc: “Il codice prevede un’abbreviazione dei termini purché il tempo sia congruo per poter imbastire la difesa. La speranza della Federcalcio è di poter chiudere tutto entro il 4 giugno. Tra le ipotesi il Coni potrebbe far rimodulare la sentenza del -15. È una situazione difficile per capire i tempi“.

Juventus, ecco la pista del patteggiamento

Come detto la Juve potrebbe patteggiare. E Piccioni è stato chiaro: “Bisogna vedere la gravità delle accuse. Un patteggiamento è possibile solo se la gravità delle accuse non arriva ad un livello veramente importante e con una possibilità afflittiva molto grande. È un’ipotesi che può essere anche fatta. Bisogna vedere queste due storie come si intrecciano”.

Infine la conclusione del discorso, che non lascia di certo dormire sonni tranquilli: “Se venisse confermato il -15 sarebbe difficile calare un’altra mazzata sulla Juventus perché i giudici potrebbero pensare che è stato già dato un colpo molto significativo e gravoso nei confronti del club limitandosi ad una multa, questa è una mia ipotesi”.