Blitz segreto, svolta Juventus: Scanavino ha incontrato il nuovo ds

Arriva la svolta per la Juventus in chiave calciomercato: blitz segreto di Scanavino che incontra il nuovo direttore sportivo

La Juventus sta rispondendo sul campo alle numerose critiche e ai problemi extra-campo che al momento vedono ancora la squadra di Allegri con 15 punti di penalizzazione.

I risultati stanno arrivando, sia in campionato che in Europa League dove i bianconeri hanno conquistato i quarti di finale. Intanto, però, proseguono le questioni extra-campo in merito all’indagine ‘Prisma’ e non solo. La Juventus, però, vuole concentrarsi anche sul mercato, in vista della prossima stagione. La società ha individuato diversi giocatori che potrebbero sostituire i diversi big in uscita come Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Alex Sandro, Angel Di Maria e Wojciech Szczęsny. Molti di loro sono in scadenza a giugno 2023 e la società sta già lavorando per trovare gli eventuali sostituiti. Per delle mosse di mercato vincenti, visto il budget comunque limitato e le vicende extra-campo che potrebbero complicare il tutto, servirà un direttore sportivo all’altezza della situazione. In vista della prossima stagione la società bianconera sta valutando anche una nuova figura in quel ruolo.

Juventus, blitz segreto di Scanavino: incontra Giuntoli

Il CEO della Juventus, Maurizio Scanavino, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione e in questo senso arriva un vero e proprio colpo di scena che avrebbe del clamoroso.

Scanavino, secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, avrebbe incontrato in segreto a Milano l’attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Si sarebbe trattato di un blitz nascosto per discutere dell’eventuale trasferimento a Torino. Giuntoli è sicuramente il ds del momento, almeno in Italia. Sono sotto gli occhi di tutti le operazioni di mercato che ha portato a termine negli ultimi anni e che hanno elevato notevolmente il valore della rosa del Napoli. Le più recenti sono sicuramente quelle relative a Kim Min-jae, ma soprattutto Kvaratskhelia e Osimhen che stanno decidendo la vittoria, ormai quasi certa, dello scudetto. Anche lo straordinario percorso in Champions League della squadra di Spalletti porta la firma di Giuntoli che tra le linee è riuscito a costruire un capolavoro.

La Juventus sa bene di avere tra le mani uno dei profili migliori nel suo campo che potrebbe cambiare le sorti della Juventus nelle prossime stagioni. L’incontro che ci sarebbe stato tra il CEO bianconero Scanavino e l’attuale direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, lascia presagire un matrimonio che ormai è nell’aria da parecchio tempo.