Hojlund-Juventus, ultima puntata: conoscono già il suo nuovo club

Continua la rincorsa della Juventus alle posizioni che contano, il quarto posto in campionato adesso non sembra più una missione impossibile.

L’undici di Allegri anche ieri sera è riuscito a portare a casa i tre punti. Non è stato semplice riuscire ad avere la meglio sul Verona, ma alla fine grazie alla rete di Kean si può sorridere. E iniziare a pensare già alla prossima importantissima sfida contro l’Inter valida per la semifinale di Coppa Italia.

La Juventus si trova impegnata su tre fronti e non si vuole mollare nessun obiettivo. Vincere l’Europa League sarebbe molto importante, così come trionfare in Coppa Italia. Ma in campionato ci si sta avvicinando alla zona Champions League nonostante la pesante penalizzazione di 15 punti inflitta. Riuscire ad entrare tra le prime quattro sarebbe davvero un piccolo miracolo sportivo, fermo restando che nella seconda metà di aprile il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dal club avverso la penalizzazione.

Juventus, per Hojlund strada in salita: c’è il Chelsea

Il calciomercato della Juventus dunque dipenderà anche da come andrà a finire l’attuale stagione in corso. Perché avere delle risorse economiche legate ad un futuro europeo sarebbe fondamentale per poter concorrere per obiettivi importanti. Risorse che non mancano ai migliori club di Inghilterra, ai quali è difficile fare concorrenza.

Atalanta striker Rasmus Hojlund could be on his way to Stamford Bridge in the summer after Chelsea ramped up their interest in the Danish international. {Dailymail} pic.twitter.com/P708uYKGKk — Vince™ (@Blue_Footy) April 3, 2023

Il bomber dell’Atalanta Hojlund, che è stato accostato alla Juve in queste settimane, pare avere un futuro proprio in Premier League. Ne è sicuro il “Daily Mail”, che per lui ha parlato di una possibile offerta da parte del Chelsea per strappare il sì dell’Atalanta e ottenere il sì del promettente bomber della nazionale danese, cresciuto tantissimo in questa stagione.