La Juventus patteggia, ma la novità è clamorosa: “Lo hanno già chiarito”

La Juventus patteggia, ma la novità è davvero clamorosa e viene spiegata dal direttore di TuttoSport. Ecco quello che è successo

Si è parlato molto nell’ultimo periodo di quelle che potrebbero essere le decisioni della Juventus in merito ai vari processi che ci sono.

Ed è uscita fuori la possibilità di un patteggiamento da parte della società bianconera, per evitare in questo caso quella che potrebbe essere una penalizzazione ancora più importante rispetto al meno quindici che già pende sulle testa della squadra di Allegri. Un meno quindici che potrebbe essere tolto dal collegio di garanzia del Coni, ma che potrebbe essere più pesante per quella che è la manovra stipendi. Insomma, potrebbe essere un cane che si morde la coda. Ma la Juventus, secondo le parole del direttore di TuttoSport Guido Vaciago, avrebbe chiarito una cosa. Assai importante.

La Juventus patteggia, le parole di Vaciago

A cercare di fare chiarezza come detto ci ha pensato Guido Vaciago, direttore del quotidiano torinese che sta seguendo da vicino la vicenda dei bianconeri. Ha parlato durante il programma TuttiConvocati.

“Gli esperti di diritto sportivo chiariscono che nell’ordinamento sportivo non si ammette la colpa. Non necessariamente ci sarebbe un’ammissione di colpa da parte della Juve, quindi, se scegliessero di patteggiare”. Insomma, questo è senza dubbio un passaggio importante, uno di quelli che potrebbero fare la differenza nel futuro. Un patteggiamento, di solito infatti, viene visto solo ed esclusivamente come un’ammissione di colpa per cercare di non incorrere in quelle che potrebbero essere delle decisioni più pesanti da parte dei tribunali. Si cercherebbe, quindi, di trovare un accordo. Uno di quelli che potrebbero far felici tutti. Beh, proprio tutti sarebbe un parolone, ma ovvio che la Juve per non rischiare tantissimo ha in mente anche questa situazione.