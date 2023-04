Bonolis non si smentisce mai: arbitro e Benfica, Juventus attaccata due volte

Bonolis non si smentisce mai, il noto conduttore televisivo ha riservato un paio di frecciate ai bianconeri.

Paolo Bonolis è uno dei volti più noti della televisione italiana. Tra le sue grandi passioni c’è il calcio e non ne ha mai fatto mistero.

Il conduttore di “Avanti un altro” è un tifoso sfegatato dell’Inter. E questa sera, come ogni appassionato che si rispetti, resterà incollato davanti alla televisione per seguire i suoi beniamini nell’andata della semifinale della Coppa Italia, in programma all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una partita speciale sia per i nerazzurri che per i bianconeri, la cui rivalità si perde ormai nella notte dei tempi. Bonolis, da buon interista, non ha mai avuto parole tenere per la Vecchia Signora e pubblicamente l’ha più volte punzecchiata. E nell’intervista apparsa questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport – il conduttore è stato ascoltato insieme al suo collega Massimo Giletti, noto juventino – ha riservato altre frecciate alla Juve con tanto di riferimento alle polemiche scaturite dalla sfida di campionato di due settimane fa per via del presunto fallo di mani di Rabiot.

Bonolis non si smentisce mai, “Chi temo di più? L’arbitro”

Non poteva mancare infatti la domanda sull’episodio che ha visto protagonista il centrocampista francese. Bonolis ha prima fornito un suo personale parere sulla tattica di gioco della squadra di Massimiliano Allegri, da lui definita “utilitaristica”. “Contro di noi – ha detto – è stata molto fortunata, appena fa un gol si chiude”.

Poi quando gli è stato chiesto se sia sempre Kostic l’uomo più pericoloso dei bianconeri, lo showman ha dato una risposta che ha spiazzato tutti: “No, l’arbitro...”. Ma le frecciate alla Signora non finiscono qui. “Chi mi piace di più della Juve? – ha continuato Bonolis – Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio da parte dei nostri giocatori. Vorrei scendere in campo anch’io, ma non posso, ho quasi 62 anni, una “certa”!”.