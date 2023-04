Juventus-Inter, scintille Di Maria in panchina: il gesto fa il giro del web

Juventus-Inter, alla sostituzione il fuoriclasse argentino ha reagito con dissenso alla sua uscita dal campo: cosa è successo.

Juventus-Inter, Di Maria è stata protagonista per un episodio durante la sostituzione.

Il fuoriclasse argentino che ha disputato una partita al di sotto della aspettative, nonostante un inizio scoppiettante, ha dimostrato parecchio dissenso durante l’uscita dal campo. Avrebbe, infatti, preso a calci una borsa e farfugliava durante il cambio. Una reazione non certo positiva forse anche dovuta all’insoddisfazione del match. Un cambio che non è piaciuto al Fideo e che non è passato inosservato alle telecamere che hanno ripreso il momento. Staremo a vedere come reagiranno i social a tale situazione. Intanto non ci resta che attendere il verdetto dal campo.