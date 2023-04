Calciomercato Juventus, il Liverpool si tira fuori: salta l’affare

Il Liverpool si tira fuori dalla corsa per il centrocampista: si spiana la strada per la Juventus

La Juventus è già proiettata in ottica calciomercato estivo e vuole giocare d’anticipo per farsi trovare pronta in vista della prossima sessione.

Diversi big del club bianconero sono in scadenza a giugno 2023 e potrebbero lasciare Torino a parametro zero a fine stagione: da Alex Sandro a Juan Cuadrado, da Angel Di Maria a Adrien Rabiot. La ‘Vecchia Signora’ deve rinforzare diversi reparti, in particolare le corsie esterne e i nomi caldi sono quelli di Alejandro Grimaldo del Benfica, Renan Lodi dell’Atletico Madrid e per ultimo Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, che potrebbe rientrare nell’affare Zakaria. Anche a centrocampo, però, la Juventus sta seguendo diversi profili per proiettarsi già verso la prossima stagione. Leandro Paredes ha deluso profondamente le aspettative di Allegri; il suo ritorno in Italia non ha lasciato il segno e per questo non verrà riconfermato dalla Juventus a fine stagione, di conseguenza farà ritorno al Paris Saint-Germain.

Anche Paul Pogba è una profonda delusione per i bianconeri che, di fatto, non l’hanno mai avuto a disposizione durante tutta la stagione. Rabiot, invece, sarà difficile da trattenere e per questo servirà almeno un big che possa prendere il suo posto e affiancare giovani come Miretti e Fagioli.

Juventus, il Liverpool si defila per Tielemans: occasione a giugno

Il giocatore individuato dalla Juventus in questo senso è Youri Tielemans, classe ’97 del Leicester e della nazionale belga.

Tielemans è un leader del Leicester ma a fine stagione lascerà le ‘Foxies’ a parametro zero, dopo non aver rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2023. Sul centrocampista belga, però, ci sono anche diversi club di Premier League che in questi anni hanno potuto ammirare il suo talento. Uno di questi è il Liverpool che ha bisogno di un ricambio generazionale proprio in mezzo al campo dopo una stagione che si sta rivelando fallimentare. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, però, il Liverpool si sarebbe defilato dalla corsa per Tielemans. I ‘Reds’ non lo reputerebbero più così adatto alle esigenze di Jurgen Klopp. L’allenatore ex Dortmund, invece, avrebbe virato su altri due big di livello internazionale come Mason Mount e Jude Bellingham. La mossa del Liverpool potrebbe giovare alla Juventus che si ritroverebbe senza una concorrente di grande valore. Tielemans non è certamente un goleador, anche se in questa stagione vanta 4 gol all’attivo. Ha, però, una grande qualità e possiede grande dinamismo, caratteristica fondamentale per inserirsi nella squadra di Allegri.