Incontro top secret nella Capitale: “soffiano” il portiere alla Juventus

Incontro top secret nella Capitale, avvistato l’agente: il giocatore potrebbe lasciare la Spagna già nella prossima estate.

Smaltite le scorie del giorno dopo – e la semifinale d’andata di Coppa Italia con l’Inter ne ha lasciate davvero parecchie – la squadra di Massimiliano Allegri è già con la testa rivolta allo scontro diretto di sabato prossimo con la Lazio, in programma allo stadio Olimpico.

Iniziano nuovamente gli impegni ravvicinati per la Juventus. Che, dopo la partita con i biancocelesti di Maurizio Sarri, affronterà i portoghesi dello Sporting nei quarti di finale di Europa League. Impossibile, dunque, fermarsi e tirare il fiato. O rimuginare si ciò che è successo nel caotico match con i nerazzurri che ha lasciato tanti rimpianti. Madama ad ogni modo rimane in gioco su tre fronti ed ha la possibilità di arrivare a sollevare almeno un titolo, cosa che non gli è riuscita lo scorso anno. I bianconeri attendono con una certa ansia anche l’esito del ricorso depositato presso il Collegio di Garanzia del Coni, che il prossimo 19 aprile deciderà se confermare o annullare la penalizzazione di quindici punti.

Già, perché la partecipazione alla prossima Champions League, come si va ripetendo da tempo, può fare tutta la differenza di questo mondo per quanto riguarda la programmazione della stagione che verrà.

Tra gli obiettivi degli uomini-mercato bianconeri c’è anche un portiere che possa raccogliere l’eredità di Wojciech Szczesny, che potrebbe non restare a lungo a Torino. La Juventus, come avevamo segnalato mesi fa, aveva messo gli occhi su un estremo difensore emergente, che sta facendo molto bene nella Liga spagnola. Si tratta del 22enne georgiano Giorgi Mamardashvili, un talento cristallino che si sta mettendo in mostra nonostante il momento difficile del Valencia, il club proprietario del suo cartellino. Stando a quanto riportano dalla Georgia, il suo futuro potrebbe tuttavia essere in Premier League. Nelle ultime ore infatti il suo agente è stato avvistato a Londra.

🚨 EXCLUSIVE | GIORGI MAMARDASHVILI 🇬🇪

Giorgi Mamardashvili’s agent Levan Seturidze is in London, the representative of Giorgi is meeting with the heads of English clubs🔵⚪️

The chance of the 22-year-old goalkeeper leaving Valencia during the summer transfer window is high 🔥 pic.twitter.com/nUQJeu2piO

— Geo Team (@Geo__team) April 4, 2023