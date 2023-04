Juventus, indignati a targhe alterne: la ‘fagiolata‘ fa il giro del web

Juventus, indignati a targhe alterne e fagiolata social evidente: sta succedendo di tutto in queste ore successive alla gara con l’Inter.

L’andata di Coppa Italia di ieri sera è certamente stata una delle gare più discusse di questa stagione, come forse facilmente prevedibile in base a quelli che erano stati i prelusi. Già in quel di San Siro, circa due settimane fa, episodi e liti avevano certamente gettato le basi per infiammare ancora di più un derby di Italia di per sé storicamente molto vivido e polemico.

Quanto accaduto a Rabiot in quel di Milano nella partita di Serie A aveva certamente gettato le basi per assistere, dunque, ad una semifinale di Coppa Italia ricca di pathos sportivo, come di fatto poi è stato. Il punto più alto è stato certamente toccato nei minuti finali della partita, quando l’esultanza di Lukaku dopo il rigore concretizzato in seguito all’ingenuità di Bremer ha suscitato la reazione dello Stadium (catalisi, a detta degli interisti, dell’atteggiamento del belga) e la nascita di una rissa proseguita poi anche dopo il fischio finale.

Juventus-Inter, la risposta di Fagioli contro le generalizzazioni

Consequenziali gli eventi successivi, contraddistinti dall’espulsione del bomber interista ma anche dello stesso Cuadrado, che salterà proprio come Romelu la sfida di ritorno a San Siro il prossimo 26 aprile. Un po’come accaduto qualche giorno fa in Roma-Sampdoria, i fatti di campo hanno portato la nascita di confronti e polemiche anche di natura sociale e, per certi versi, politica.

Questo alla luce di una reazione della curva colorita e sottintendente, secondo posizioni partitiche, un razzismo e una xenofobia che in realtà, purtroppo, contraddistingue sovente diverse tifoserie del nostro Paese e non solo. Nella speranza di non assistere più a vicende del genere, seppur con la consapevolezza che tali fenomeni sottintendono una matrice culturale non unicamente ancorata al calcio, è arrivata in queste ore l’emblematica risposta del calciatore juventino, Nicolò Fagioli.

A quanti infatti criticavano l’atteggiamento della curva della Juventus, il bianconero ha risposto in modo emblematico, come emerge da questo Tweet che riporta un commento Instagram del giocatore dove si legge: “Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic andava bene, vero?”.