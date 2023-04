Juventus-Inter, le squalifiche in Coppa Italia valgono in campionato? Il regolamento parla chiaro

Juventus-Inter, dubbio squalifica e regolamento chiarissimo. Dopo il parapiglia finale di ieri sera, arriva chiarezza sulle conseguenze legate alla rissa finale.

Come ammesso dallo stesso Danilo dopo il fischio finale della prima parte del doppio impegno con l’Inter, il derby di Italia porta con sé sempre un sapore particolare, alla luce di un fascino e un ostilità sportiva ormai storiche che difficilmente permettono a questa partita di essere considerata come normale.

Lo abbiamo visto tante volte in passato ed era successo già due settimane fa in occasione dell’incrocio di campionato, vinto dalla Juventus al termine di 90 minuti sofferti quanto discussi nonché in grado di generare polemiche e discussioni per questioni non unicamente sportive e legate al campo. Qualcosa di simile è successo anche ieri sera, al termine di una partita conclusa 1-1 grazie ai gol di Cuadrado e la risposta finale di Lukaku su calcio di rigore, propiziata dall’ingenuità di Bremer al fotofinish.

Juventus-Inter, il regolamento parla chiaro: le conseguenze della squalifica

Ciò che ha generato maggiori attenzioni sono state però le scene del finale di gara, iniziate con l’esultanza polemica di Lukaku, in risposta a presunti fischi ed offese recapitate all’attaccante belga dalla curva juventina.

Il tagliente nervosismo si è riversato anche nella fase successiva al fischio finale, contraddistinta da una rissa che ha coinvolto anche le panchine, infiammata anche dall’espulsione dei due marcatori della serata. Entrambi salteranno la gara di ritorno e, in ambedue i casi, era nata una certa e preoccupata curiosità sulle ripercussioni in campionato dei fatti di ieri.

A tal proposito, l’articolo odierno di Calcio E Finanza disambigua felicemente i tanti dubbi. Stando a quanto si legge, infatti, le squalifiche ricevute nella competizione della coppa nazionale valgono solamente all’interno della stessa competizione. Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC spiega a tal proposito che le gare di Coppa Italia, seppur organizzate dalle stesse leghe debbano essere considerate slegate rispetto ai singoli campionati per quanto riguarda le squalifiche.

Per tale motivo se un giocatore venisse espulso in Coppa Italia, dovrà scontare la squalifica nella giornata successiva del torneo stesso ma non in campionato.