Juventus-Inter, follia Cuadrado: maxi stangata in arrivo

Juventus-Inter, parapiglia finale e niente finale a Roma. Arriva la decisione che compromette definitivamente la sua presenza.

Ieri sera è andato in scena il primo dei due impegni tra Juventus e Inter destinati a sentenziare la finalista di quest’edizione della Coppa Italia, caratterizzata fino a questo punto da una serie di risultati strani e inattesi.

Certamente va segnalata l’assenza del Milan, eliminato prematuramente dal Torino, negli stessi giorni in cui l’Inter andava in difficoltà con il Parma e la Roma con il Genoa. La vera prima grande sorpresa era stata poi rappresentata dall’imposizione della Cremonese sul Napoli, ripetuta poi anche a Roma. Una possibile avversaria in finale di Coppa Italia, ad oggi, potrebbe infatti essere anche rappresentata dalla compagine di Ballardini, questa sera attesa dai primi novanta minuti di un impegno che potrebbe essere storico per i grigiorossi-.

Juventus-Inter, Cuadrado salterebbe la finale: ecco perché

Restando in casa Juventus, intanto, la prima parte di semifinale si è conclusa con un beffardo pareggio dei bianconeri, poco bravi nel mantenere alta la concentrazione e l’attenzione in occasione di un match che, con maggiore intelligenza, poteva essere chiosato e portato a casa con il vantaggio siglato Cuadrado.

L’ingenuità di Bremer è alla fine costata la vittoria alla squadra di Allegri, apparsa innervositasi dopo l’esultanza polemica di Lukaku. La reazione del belga dopo il rigore nel finale ha infatti generato non poche polemiche e un vero e proprio parapiglia che, oltre a quella del belga e di Handanovic, ha portato anche all’espulsione di Cuadrado. L’autore del gol dell’1 a 0 è stato portagonista di una sorta di doppia espulsione che costerà lui con ogni probabilità l’eventuale presenza nella finale dello Stadio Olimpico contro la vincente tra Cremonese e Fiorentina.

Qualora la Juventus avesse ragione dell’Inter, all’appuntamento finale verrebbe a fare i conti con l’assenza dell’esterno colombiano, i motivi sono spiegati in questo tweet di Maurizio Russo.