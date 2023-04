Juventus-Sporting, dal campo al mercato: scoppia un altro caso

È tempo di iniziare a pensare al futuro per una Juventus che vuole confermare le sue ambizioni e la sua voglia di vincere.

Nel corso della prossima estate la rosa bianconera è destinata a subire dei profondi cambiamenti. In cantiere ci sono delle cessioni e ovviamente l’arrivo di nuovi calciatori praticamente in tutte le zone del campo. La dirigenza si sarà senz’altro posto determinati obiettivi da raggiungere nel corso delle prossime settimane.

Muoversi con anticipo sarà fondamentale per battere la concorrenza. Ogni valutazione finale sarà presa però soltanto dopo la conclusione della stagione in corso. La Juventus è al momento impegnato su tre fronti. Vincere la Coppa Italia e l’Europa League sarebbe davvero il massimo per una squadra che però vuole riuscire a centrare anche attraverso il campionato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un risultato molto importante anche dal punto di vista economico visti gli introiti che il torneo garantisce.

Juventus-Sporting Lisbona, duello anche per Fresneda

In Europa League giovedì prossimo la Juventus dovrà vedersela contro lo Sporting Lisbona, un avversario senz’altro scomodo perché ha dimostrato di giocare bene e di poter raggiungere grandi traguardi nel corso di questa stagione. Un intreccio di mercato potrebbe riguardare proprio i bianconeri e i bianconeri, una sfida nella sfida.

Il portale “Mais Futebol” parla dei possibili movimenti che potrebbero esserci in casa Sporting Lisbona. Le parole di Amorim, pronto a rimanere nonostante il corteggiamento di altri club, rafforza il progetto di un club che vuole migliorarsi ancora. E che sta cercando come rinforzo per la fascia destra quello che ormai da tempo è un obiettivo della Juventus. Stiamo parlando di Ivan Fresneda, terzino del Valladolid che piace a molte squadre europee. E per il quale potrebbe scatenarsi un’asta nel corso della prossima estate.