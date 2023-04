Ultim’ora UFFICIALE Juventus, evento unico: c’entra Pogba

Ufficiale dalla Continassa: c’è anche Paul Pogba nell’allenamento odierno della Juventus ma non solo

La Juventus recupera le energie dopo la complessa partita di ieri sera contro l’Inter in Coppa Italia.

Il primo atto si è concluso sull’1-1, condito da numerose polemiche e scontri verbali e fisici a fine gara che hanno oscurato quello che era l’evento. Tutto si deciderà al ritorno a San Siro dove mancheranno Handanovic, Lukaku e Cuadrado; tutti e tre sono stati espulsi nella gara di ieri per diversi scontri in cui si sono resi protagonisti. Oggi sono spuntate nuove immagini sulla rissa tra il portiere nerazzurro e l’esterno colombiano della Juve ma anche sui cori razzisti nei confronti di Lukaku al momento del calcio di rigore. Tanti episodi da analizzare che potrebbero portare a ulteriori sanzioni oltre a quelle già effettuate dall’arbitro Massa. Intanto, tornando al campo, arrivano novità in vista del big match di campionato di sabato sera all’Olimpico contro la Lazio, che riguardano anche le condizioni di Paul Pogba.

Juventus, Pogba e Bonucci in gruppo

Paul Pogba non è sceso in campo nel derby d’Italia contro l’Inter, così come Leonardo Bonucci che non era disponibile, pur essendo in panchina ad assistere al match.

Ieri si è rivisto in campo Chiesa, così come Milik ma di Pogba ancora non c’è traccia. Nella giornata di oggi, però, alla Continassa la squadra si è riunita e anche Pogba si è allenato in gruppo. Tra i presenti all’allenamento c’era anche Bonucci, anche lui in gruppo. Per la prima volta in stagione presto Allegri potrebbe avere tutta la rosa a disposizione da poter sfruttare per il rush finale.