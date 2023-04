Calciomercato Juventus, approda in un nuovo campionato: “Non ci sono i margini”

Calciomercato Juventus, decisione presa che apre le porte al possibile nuovo acquisto: i dettagli dell’operazione.

La Vecchia Signora è sempre a caccia di un profilo capace di fare la differenza in difesa. Un nome su tutti continua ad essere in cima alla lista desideri per il club bianconero e adesso, le ultime notizie che arrivano dal Portogallo, sembrano, sempre di più, confermare le possibilità del suo arrivo.

Secondo, infatti, le indiscrezioni in arrivo dal Portogallo e la conferma del giornalista ‘Pedro Sepúlveda’ non ci sarebbe nessun margine di possibilità di un rinnovo di Grimaldo con il club portoghese anche se il club dovesse raggiungere obiettivi importanti in Europa, attualmente il club portoghese si giocherà una qualificazione in semifinale contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Grimaldo è libero: “Nessuna possibilità di rinnovo”

Adesso il difensore è pronto a scegliersi una nuova squadra e lo farebbe nell’immediato già dalla prossima stagione. Nessun margine di possibilità nemmeno che resti in Portogallo. Pertanto, adesso, la Juventus può iniziare seriamente a sognare in grande.

Per Allegri e la sua Juventus, l’acquisto di un profilo come Grimaldo, soprattutto da free agent, rappresenterebbe un upgrade notevole e un profilo totalmente in linea alle scelte tecniche del mister in questione. Ora si può sognare in grande ma occhio anche alla concorrenza estera e italiana. Grimaldo è certamente un profilo che non passerà inosservato e questa ultima importante novità del mancato rinnovo potrebbe trainare anche altre squadre a cercarlo. Staremo a vedere chi avrà la meglio nell’operazione.