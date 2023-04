Calciomercato Juventus, bomba Inter: sorpasso a pochi metri dal traguardo

Calciomercato Juventus, concorrenza più che mai agguerrita da parte dei nerazzurri: l’erede di Skriniar è lui.

Mancano poco più di due mesi alla fine della stagione: siamo agli sgoccioli. La clessidra si sta svuotando veloce anche per quei giocatori che non hanno ancora raggiunto un accordo con i propri club per il rinnovo del contratto. Il tempo, per loro, è quasi scaduto.

Dalle notizie che circolano la prossima sarà una free agency ancora più ricca di quella dello scorso anno. E la Juventus, come al solito molto attenta quando si tratta di accaparrarsi i cosiddetti parametro zero, continua a guardare all’evolversi di alcune situazioni con un certo interesse. La scorsa estate non si fece sfuggire due dei free agent più ambiti: Paul Pogba e Angel Di Maria. Il francese, tornato in pompa magna a Torino, si è poi rivelato un autentico flop. Ha giocato solo una manciata di minuti per poi fermarsi nuovamente a causa di un nuovo infortunio. Una scelta più che mai azzeccata invece quella di arruolare l’ex Psg, che il club bianconero è riuscito a convincere a restare in Europa malgrado la sua volontà iniziale di tornare a giocare in Argentina, al Rosario Central.

Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per N’Dicka

In vista di luglio i dirigenti bianconeri hanno messo nel mirino un giovane difensore che sta facendo molto bene in Bundesliga. Si tratta del centrale dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, classe ’99 che ha già fatto intendere di non voler rinnovare con il club tedesco.

Stando a quanto riporta il portale iberico Fichajes.net, i bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza agguerrita dell’Inter, che sta pensando a lui per il dopo-Skriniar. I nerazzurri infatti nella prossima estate diranno addio al difensore slovacco, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Psg. N’Dicka, appetito anche da diverse squadre tra cui il Barcellona, è considerato da Beppe Marotta una validissima alternativa all’ex Sampdoria.