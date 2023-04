Calciomercato Juventus, via libera: Klopp ha detto no

Nuove notizie riguardo la Juventus. Arriva l’annuncio dall’Inghilterra che fa esultare i bianconeri, ecco cosa sta succedendo.

Svolta per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. La società bianconera sta attenzionando la situazione di alcuni giocatori, in vista della prossima stagione. Il club, in attesa di capire se arriverà la qualificazione alla prossima Champions League, sta sondando il mercato di Premier League. Arriva, a sorpresa, il via libera di Klopp: ecco chi arriva alla Juventus.

La Juventus guarda al mercato della Premier League. Già nelle scorse sessioni di mercato i bianconeri riuscirono a piazzare in Inghilterra Arthur al Liverpool, Zakaria al Chelsea e a gennaio McKennie al Leeds. Adesso la società sta pensando ai nuovi arrivi. L’obiettivo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Nel mirino della Vecchia Signora ci sono diversi profili che potrebbero far a caso di Allegri. Giocatori giovani e di qualità. Si guarda con attenzione anche al mercato degli svincolati, ovvero di quei calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023.

La Juventus, da sempre, ha sempre pescato dal mercato dei parametri zero per rinforzare la squadra. Anche la nuova società è orientata a sfruttare questa occasione. La scorsa stagione arrivarono Pogba dal Manchester United e Di Maria dal Psg. Questa volta, invece, il giocatore nel mirino dei bianconeri è un altro centrocampista, si tratta di Youri Tielemans. Il belga è nei radar della Juventus che vuole prenderlo per rinforzare la mediana.

Calciomercato Juventus, Tielemans firma gratis

Una grande occasione di calciomercato, i dirigenti non vogliono farsela sfuggire. Ecco perché si sta lavorando per piazzare il colpo e portare alla Juventus Tielemans del Leicester.

Il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023, può firmare da parametro zero. Da Klopp, intanto, arriva un grande assist: ecco spiegati i motivi.

Secondo quanto riportato da footballinsider.com, a sorpresa il Liverpool hanno deciso di non prendere Tielemans. Il belga non rinnoverà il suo contratto con il Leicester e andrà in scadenza, dal prossimo luglio sarà libero di firmare con qualunque società. La Juventus l’ha messo nel mirino, rappresenterebbe un rinforzo di qualità per il centrocampo dei bianconeri. Il classe 1997 è un giocatore che, per stile di gioco, sarebbe perfetto per il modulo di Allegri. Con i Foxes ha messo a segno in 187 presenze ben 28 gol e 25 assist. La voglia di cambiare e provare nuove avventura l’ha spinto a rifiutare il rinnovo di contratto. La Juventus è in agguato per prendere Tielemans a parametro zero ma sulle sue tracce ci sono anche Arsenal e Borussia Dortmund. Nel prossimo calciomercato estivo si capirà di più ma una cosa è certa: l’ex Anderlecht andrà via dal Leicester.